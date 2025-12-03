聖石金業涉吸金 負責人夫妻各500萬交保

（中央社記者劉世怡、黃麗芸台北3日電）聖石金業負責人邱嬿妤與丈夫蔡承翰涉違法吸金，北檢今天凌晨諭令各以500萬元交保及電子監控。因案情仍待釐清，刑事局下午通知邱女製作筆錄，傍晚再移送北檢複訊。

北檢表示，檢察官複訊後，今天凌晨諭令邱嬿妤夫妻各新台幣500萬元交保，限制出境出海並戴電子腳鐶接受科技監控，其餘3名被告以100萬元至200萬元交保。全案朝詐欺、吸金、偽造文書方向偵辦。

主打黃金條現貨交易的聖石金業，近年推出黃金契約，卻涉嫌違法吸金詐欺。檢警發動搜索行動，查扣黃金成品、勞斯萊斯及法拉利等名車，並拘提負責人邱嬿妤等30人到案，昨天傍晚解送至台北地檢署複訊。

據悉，由於案情仍有部分疑義，刑事局今天通知邱嬿妤到案，傍晚移送北檢複訊。

根據調查了解，聖石金業自2022年在台北信義路開幕後，迅速在北中南開設3家旗艦店，主打現價買賣歐美及瑞士高端金條，並推出類似黃金存摺的預購方案，由投資人以95折或88折購入黃金後交由公司保管1年，期滿釋出。

不過，近期有投資人陸續向刑事局檢舉，稱滿約後卻無法領回本金或黃金，懷疑遭詐騙。（編輯：蕭博文）1141203