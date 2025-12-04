聖石金業涉詐吸金案外案！被爆施壓新北警道歉 林思銘辦公室：毫無所悉

記者詹宜庭／台北報導

媒體報導林思銘曾要警方向聖石金業道歉，林思銘辦公室回應，對此案件毫無所悉。（圖／資料照）

知名黃金買賣品牌「聖石金業」遭檢警控訴涉嫌非法吸金詐騙，有媒體報導，案件扯出案外案，警方接獲銀行行員通報疑似有詐騙案件，趕赴現場攔阻一名68歲陳姓婦人匯款，未經查證便將陪同的「聖石金業」認定為詐騙成員，國民黨立委林思銘則施壓新北警方，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉。對此，林思銘辦公室回應，林思銘對此案件毫無所悉，也絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序。

據悉，今年3月新北市板橋警分局發生一起阻詐烏龍事件，警方接獲銀行行員通報疑似有詐騙案件，趕赴現場攔阻一名68歲陳姓婦人匯款，未經查證便將陪同的「聖石金業」認定為詐騙成員，甚至發布新聞稿公布公司名稱，導致業者憤而發律師函警告。有媒體報導指，林思銘施壓新北警方，要求警方為「烏龍阻詐」公開致歉。

廣告 廣告

對此，林思銘辦公室回應，林思銘對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明。本辦公室絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，絕不護短。



板橋分局也回應，林思銘委員辦公室於3月21日召集本分局，針對員警查證方式進行說明與釐清，當中建議業者完善交易流程及員工識別方式；警方於發佈識詐新聞時應更加謹慎處理，以免衍生爭議，造成外界誤解。板橋分局重申，以守護民眾財產安全為原則，將持續加強查證及反詐宣導，保障民眾權益。

更多三立新聞網報導

新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵

變天了？新竹縣長民調綠鄭朝方領先 徐欣瑩喊警惕：我義不容辭全力以赴

深藍選區變天？新竹縣長民調出爐：鄭朝方贏過徐欣瑩、林思銘與陳見賢

竹縣藍軍第1槍！副縣長陳見賢「11/27正式參戰」縣長選舉 徐欣瑩表態了

