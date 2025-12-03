聖石金業涉詐！尾牙畫面曝 獎品「黃金擺滿桌」

聖石金業主打亞洲唯一的黃金條塊實體店面，專門販售、認證瑞士黃金。（圖／東森新聞）





檢警查出，主打「黃金現貨交易」的聖石金業公司銷售「黃金契約」的金額超過100億，但查扣到的黃金總價卻只有2億，有98億落差。檢警兵分72路搜索全台門市，查扣將近50公斤黃金、3輛豪車等共10億資產。董事長邱嬿妤複訊後以500萬元交保，並配戴電子腳鐐，儘管公司發聲明駁斥指控，但董事長在今天（3日）二度遭檢警約談。

持續追蹤聖石金業，對外積極公益，對內辦黃金尾牙，他們主打「亞洲唯一」的黃金條塊實體店面，專門販售、認證瑞士黃金，推出VIP服務，吸引高端客層。但有越來越多網友發文質疑聖石金業的獲利模式，引起警方注意，開始蒐證追查。

廣告 廣告

聖石金業涉嫌詐欺，之前辦尾牙風光炫富，舞台前金光閃閃，一整排黃金都是摸彩獎品。對內大撒幣，要員工再創佳績；對外做公益，還捐給警局偵防車，跟高官合照，積極營造企業形象。

聖石金業營運長張桂洋：「在這領域深耕細作，為投資者提供安全可信賴的黃金選擇。」

聖石金業2022年起，在北中南陸續開設實體店，標榜「亞洲唯一」黃金條塊實體店面，專門販售認證瑞士黃金條塊，聚焦市場高端客戶，以VIP服務打出名號，但今年3月，業務陪民眾到銀行領錢投資，一度被警方認為是詐騙。

員警vs.欲買黃金婦人vs.金業公司業務（2025/3）：「之前有買過，（那為什麼妳不去金飾店買就好），那不一樣啊，（怎麼不一樣，這個是有實體的黃金嗎），對。」

當時警方還發阻詐新聞，聖石金業氣壞，強調是合法買賣，認為毀損公司名譽，發律師函，板橋分局因此更正道歉。當時看搞烏龍，但刑事局警方注意到，很多網友開始PO文質疑聖石的獲利模式。

網紅影片：「他這間的做法就是說，買黃金你錢來，但我黃金不給你，給你一張紙、一張合約，不管漲跌，你會有豐厚的利潤，投資是可以會賺1倍、2倍、3倍，你都不會賠錢，你們自己要有點腦知道嗎。」

對此聖石金業表示，運作過程中所持有的法律合規及業務透明，也強調從事公益活動是企業的社會責任感，不是炒作形象，或獲取不當利益，但是否涉及不法，就等檢警釐清。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

更多東森新聞報導

「聖石金業」涉詐！檢扣50公斤黃金 女董500萬交保

黃金買賣涉吸金 聖石金業董娘500萬交保 戴電子腳鐐

聖石金業關注氣候變遷 支持「守護我們的星球」上映

