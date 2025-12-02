聖石金業涉詐「法拉利、勞斯萊斯等3豪車遭查扣」…女董座500萬交保

社會中心／台北報導

「聖石金業」涉嫌詐騙、投資吸金判遭台北地檢署盯上，1日檢警兵分多路前往搜索，當場查扣現金千萬、黃金條塊46公斤、法拉利超跑、勞斯萊斯等3輛高價豪車等證物，總查扣公司財產約10億元，並傳喚聖石金業董事長邱嬿妤、黃金供應商聖永金業董事長蔡承翰、聖石執行長張桂洋、以及多名高階主管、幹部到案說明；檢方訊問後，諭令邱嬿妤、蔡承翰500萬元交保，張桂洋200萬元交保，均限制出境出海。

「聖石金業」主打專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金，顧客前往消費時還可享VIP級服務，在業界打響名號，公司主管及董事長邱嬿妤還時常舉辦公益活動，不僅捐贈新竹市警局偵防車、送愛心文具給偏鄉學童，還捐款救助長者及弱勢族群等，積極營造公司正派形象。

不過，有投資人出面爆料，經「聖石金業」的業務邀約投資後，直到合約期滿才發現投資的現金、黃金都拿不回來，懷疑遭詐騙向檢警檢舉。據悉，「聖石金業」提供限額以上的巨款投資，先以95折價錢買下黃金並由該公司保管1年，合約期滿後即可釋出現貨讓投資人帶回，但若投資金額超過100萬元，則可以更低價88折購買等量黃金，吸引不少民眾登門指名要投資黃金契約。

檢警說明，「聖石金業」以優惠價格推動黃金契約，讓投資人以88折購買黃金並保證買回，「根本就是賠本生意」，屬於典型龐氏騙局。經調閱該公司帳務系統時發現，該公司業務對外販售黃金業務可抽取高達50%傭金，其餘50%則由「聖石金業」抽取，面對國際金價飆升，該公司不太可能有辦法交付投資人現值112%的黃金現貨。

刑事局與檢方1日兵分多路前往台北、新北、桃園、桃中、高雄等地進行搜索，當場拘提聖石金業公司負責人邱嬿妤及數名高階幹部、業務共36人；經檢方複訊後，邱嬿妤、蔡承翰以500萬元交保，張桂洋200萬元交保，均限制出境出海，還有5名幹部分別以30萬至100萬元交保。全案將朝違法吸金涉及詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

