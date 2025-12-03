聖石金業涉違法吸金詐騙 董座邱嬿妤500萬交保

社會中心／綜合報導

主打黃金條現貨交易的聖石金業，近年推出黃金投資契約，標榜只要投入小額資本，就可享88折到95折優惠價購金，驚傳涉嫌吸金，詐騙數千人，受害者甚至有警察跟記者，還有人砸數千萬！昨天檢警查扣千萬現金，價值近兩億的黃金條塊，以及法拉利超跑等，總計近10億元資產。董座邱嬿妤清晨以500萬元交保，配戴電子腳鐐監控。但聖石金業卻發聲明，稱遭"惡意中傷"。

身穿連帽外套，低著頭全身包緊緊，檢警偵辦「聖石金業」吸金詐騙案，涉嫌詐騙上千人，董座邱嬿妤重金500萬元交保，配戴電子腳鐐監控，不發一語離開北檢。

邱嬿妤老公的蔡承翰，同樣以500萬元交保出來，神情相當凝重。

還有執行長張桂洋以200萬元交保，兩人都限制出境出海。其餘5人則分別以30到100萬元交保。





搜索過程，檢警除了當場查扣1100萬元現金，還有46公斤黃金條塊，市值約1.96億。另外，還有法拉利超跑、勞斯萊斯法拉利超跑、勞斯萊斯等3輛高價豪車，計查扣聖石公司財產總值約近10億元新台幣。

2022年開幕，標榜「台北最耀眼的黃金旗艦殿堂」，門市遍及北中南，主打歐美瑞士黃金條現貨交易。近年更推出"黃金投資契約"，號稱如果投資金額超過100萬，就可以最低88折買等量黃金，等於花88萬就可以買100萬黃金，而且一年後就可回賣變現，吸引許多人心動投資。

但北檢調閱聖石帳務系統，發現業務對外販售黃金，竟可抽取高達50%傭金，民眾花100萬買黃金契約，業務可拿到50萬傭金，聖石拿50萬。

而且不少被害人滿約後無法出金，還被業務和公司百般刁難，刑事局週二全台發動搜索，約談邱嬿妤夫婦和其他幹部、業務到案。





翻看聖石粉專，邱嬿妤經常參加公益活動，曾斥資約200萬元，捐贈新竹市警局偵防車，最新貼文中，也寫到榮獲「2025華人公益企業金傳獎」，大量曝光在各大媒體版面，甚至連賴清德總統參加生態電影記者會的照片，都被放上粉專，營造公司正派形象。還有警察記者都被騙，

但聖石仍發聲明強調，所有運作過程中均遵循法律合規，反控「抽傭50%」等不實言論，完全不符事實，屬於惡意中傷。

如今爆出疑似龐氏騙局，是否無辜就等司法調查。





















