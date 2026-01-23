聖石金業爆吸金百億 刑事局第二波掃蕩！再抓11名高階幹部

聖石老董邱薡宬（圖中）今年9月通緝落網。資料照

聖石金業吸金百億案，刑事局昨（22日）發動第二波行動，拘提11人到案，名單中包括曾任職媒體的陳姓公關長、業務處長等核心成員，目前仍在刑事局偵訊中，預計下午移送台北地檢署。

2022年起在北市信義路風光插旗的「聖石金業」，當年以北中南三大旗艦店展現強大實力，標榜專營高檔黃金條塊買賣，經營模式卻是典型「龐氏騙局」。

檢警調查，聖石金業鎖定投資人貪小便宜心理，主打能以「95折甚至88折」的超低折扣購金，並要求投資人將黃金交由公司「代管一年」，期滿後才可取回現貨。沒想到大量投資人合約到期後不僅領不到黃金，連數百萬至千萬的本金也石沉大海，驚覺受騙報案。

第三波行動掃蕩11人 「媒體人」涉入引關注

刑事局受台北地檢署指揮，繼2025年12月首波行動拘提董事長邱嬿妤等30人後，近期再度掌握新證據。昨日帶回的陳姓男子曾為媒體從業人員，背景特殊。

董座500萬交保電子監控 業務處長「連兩拉兩」加保

聖石現任董座邱嬿妤日前以500萬元重金交保，並實施「電子監控」防止逃亡，實際負責人、邱女哥哥邱薡宬先前則因非法黃金期貨交易遭通緝，於今年9月落網入獄，檢警12月4日提訊邱薡宬，複訊後聲押禁見獲准。

而原本以50萬元交保的忠孝業務處長周子青，疑因涉入程度深，今年1月13日再度被拘提，訊後再加保200萬元。截至目前，三波拘提行動已累積 14 人到案。



