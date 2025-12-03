聖石金業爆吸金！董座邱嬿妤500萬交保戴電子腳鐐 法拉利、勞斯萊斯全被扣

聖石金業主打高檔黃金條現貨買賣。示意圖。資料照

主打高檔黃金條現貨買賣的「聖石金業」遭投資人指控滿約後領不回本金或實體黃金，刑事局1日大動作兵分72路搜索位於台北市信義路旗艦店及全台營業據點，查扣逾50公斤黃金及名車，並將董事長邱嬿妤、其夫婿兼聖永金業負責人蔡承翰、執行長張桂洋等十餘名幹部帶回偵訊。北檢今（3日）凌晨諭知，邱嬿妤500萬元交保並配戴電子腳鐐、限制出境出海。

聖石金業自2022年在信義路開幕後迅速拓展北中南三家旗艦店，主打歐美瑞士高檔金條現貨買賣，購買超過50克可享優惠，投資金額達百萬元以上更可使用88折，引來大批投資人以現金購買；公司另推出類似「黃金存摺」的預購制度，更吸引大量民眾投入。

廣告 廣告

近年國際金價持續攀升，不少投資者與聖石簽訂合約，以95折或88折購入黃金後交由公司保管一年，期滿由公司釋出。然而，近期陸續有人向刑事局檢舉，稱滿約後無論現金或黃金「都拿不回來」，懷疑遭詐騙而提告。警方報請北檢指揮成立專案小組偵辦後，掌握多筆疑似「違法吸金」及「未依法出金」情資。

刑事局1日清晨展開搜索，全台同步搜索聖石金業門市與後勤處所，共拘提30人到案，並查扣黃金成品、勞斯萊斯、法拉利等超跑豪車。邱嬿妤與蔡承翰被認為涉案最深。

北檢複訊後，聖永金業負責人蔡承翰500萬元交保、限制出境出海；聖石執行長張桂洋200萬元交保亦遭限制。公司高階幹部凌睿宏、施佩芳各100萬元交保；多名分店主管與業務人員依涉案輕重分別以30萬至50萬元交保。邱嬿妤則被認定涉犯銀行法重罪，在500萬元交保外另須接受電子監控。

負責人夫妻獲釋後，聖石金業於凌晨緊急發出聲明，否認指控，強調從未宣稱「保證獲利」，也沒有不出金情事；若有投資糾紛，可能是「少部分業務在外招搖撞騙」導致誤解，並稱有媒體指稱公司「抽傭50%」為不實謠言，保留法律追訴權。



回到原文

更多鏡報報導

鑽到神經束！北市牙醫「植牙失手」害患者嘴麻骨髓炎

跨國毒梟「藝術燈座加鉛」藏海洛因闖關！市價2億雙獅地球牌曝光 3泰嫌來台接貨全遭逮

警光獎揭曉！首宗「台版地面師」詐領獨居死者1.4億遺產 刑事局李清智獲獎