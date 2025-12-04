聖石金業疑吸金詐騙遭搜索 昔槓警案件再被挖出

台北市 / 綜合報導

國內知名黃金實體買賣公司聖石金業，遭調查涉嫌吸金詐騙，但其實早在在今年3月5日，聖石金業一名業務和民眾到銀行領款，曾遭警方阻擋，還發布阻詐新聞，讓聖石金業相當不滿，爆出他們找上國民黨立委林思銘介入協調，在3月21日，分局長及偵查隊長，被召集到國會辦公室說明釐清，還要求警方道歉，對此林思銘嚴正否認，發聲明說自己毫無所悉，但他的李姓辦公室主任，出席聖石金業開幕剪綵的畫面曝光，與高階幹部們同站第一排，也引起討論。

婦人VS.員警說：「我要買黃金，你要買黃金，對。」見到員警上前詢問，婦人遞出存摺說明情況，不過旁邊的女子卻有點支支吾吾，婦人VS.員警說：「28萬，對28萬，妳要買黃金喔，對啊。」自稱是朋友協助買黃金，但回覆模稜兩可，才終於鬆口他是黃金投資業務，婦人VS.員警說：「為什麼妳不要自己去金飾店買一買就好，我不喜歡，叫什麼，聖石金業。」

這是今年3月5日，員警接獲銀行通報，疑似有民眾遇上詐騙，主角就是近期遭檢調搜索的聖石金業，警局後續發布阻詐成功新聞，沒想到這篇宣導竟讓，業者找來立委槓警。聖石金業1日遭檢調搜索，涉嫌吸金詐騙，董座以500萬元交保，但3月他們不滿警方發新聞，有媒體報導他們找上立委林思銘介入協調，投訴媒體警方「烏龍阻詐」，要求警方道歉。

立委林思銘VS.記者說：「不要理他不要理他，那個都亂講的，(所以委員是完全否認所有的指控嗎)，不用，不用講，沒有這件事情。」面對追問林思銘全盤否認，不過據了解委員辦公室確實在3月21日下午3點，召集板橋分局到國會辦公室進行說明與釐清，分局長偵查隊隊長等人全都有出席，會後還請求媒體下架，有關聖石金業的部分內容。

一刀剪斷金色彩帶，聖石金業歡慶高雄門市開幕舉辦剪綵儀式，不過仔細看站在邱姓董座夫婦旁的，竟然是林思銘的李姓辦公室主任，前排一字排開全是業者內部高層，站在C位的他是唯一非內部的職員，林思銘4日下午則再發出聲明，強調自己對案件毫無所悉，絕無要求警方道歉，若有辦公室同仁涉入不法，自己絕不護短。

