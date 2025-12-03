聖石金業遭控吸金「女董5百萬交保」公司發澄清聲明

標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，涉嫌以虛偽不實的黃金投資契約詐騙吸金，昨日遭檢調搜索，董事長邱嬿妤（圖）等30人遭拘提。（圖／翻攝聖石金業臉書）台北地檢署近日偵辦「聖石金業」涉嫌違法吸金案，董事長邱嬿妤因涉犯銀行法重罪，今晨以500萬元交保，並限制出境出海、配戴電子腳鐐，據了解「聖石金業」吸金過程中受害者還有警察跟記者。

邱嬿妤3日凌晨以5百萬交保 。（圖 ／ 翻攝聖石金業粉專）

回顧全案源於有民眾向刑事局檢舉，指控該公司在與民眾簽訂的購金合約到期後，無論是現金或黃金都無法取回，也沒未依照合約出金，懷疑被詐騙，北檢因此召集多個警察單位成立專案小組，蒐證後發現，該公司的董事長邱嬿妤與自己的丈夫、擔任黃金供應商的蔡承翰疑似違法吸金行為，於是在本月1日收網。

專案小組合計兵分72路，在全台搜索該公司所有的門市與營業處所，合計查扣黃金逾50公斤、還有勞斯萊斯及超跑等豪車，也將董事長邱嬿妤與其丈夫蔡承翰等共30人通通拘提到案，本月1日先移送總監張名泉、門市經理張家楚、中階主管莊劍芬、周子青、謝佳蓁、楊宗諭複訊，隔天再移送幹部王辰瑄、黃炳翔、鍾心如等人，這些人被偵訊後分別以30萬至50萬不等的金額交保。

而今天凌晨法院作出裁定，邱嬿妤以5百萬交保，身為聖永公司負責人的蔡承翰以5百萬元交保、執行長張桂洋以2百萬元交保、高階幹部凌睿宏、施佩芳各以1百萬元交保，全部都被限制出境出海。

翻開聖石金業的營運過程，2022年在台北市信義路開了第一家店，此後全台北中南都各有1個旗艦店，主打在全台的專櫃可以以現價買賣歐美瑞士高檔黃金條塊，還宣稱只要購入黃金超過50公克就有優惠，買得越多就有VIP級的服務，也對外宣傳可用95折購買黃金現貨，由公司保管1年後釋出，若投資金額超過100萬元，更可用88折購入，吸引不少民眾投資，其中還有不少警察跟記者。

聖石金業對此也發聲明，表示，部分媒體與個別人士利用不實信息對公司進行惡意報導，造成社會大眾誤解。公司在投資金條及黃金相關商品上採公開透明程序，媒體報導所謂的「抽傭50%」說法更是無稽之談，顯然是惡意中傷毀謗，公司保留追究法律責任的權利。

而據悉邱嬿妤在應訊時表示，公司黃金有實體買賣，金流管控也很嚴謹，不可能違約不出金，公司也從未向民眾鼓吹「保證獲利」等話術，如有不出金等問題，應是某些業務在外招搖撞騙，導致投資人誤信，公司早有耳聞但尚未揪出問題人員。

