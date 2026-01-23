聖石金業黃金吸金案！檢警第2波搜索 拘提10人到案移送北檢

記者楊佩琪／台北報導

▲檢警第1波行動，將董事長邱嬿妤拘提到案，訊後交保。（圖／資料畫面）

檢警偵辦「聖石金業」涉黃金吸金案，繼2024年12月間發動搜索傳喚，將董事長邱嬿妤拘提到案並以500萬元交保，實施電子監控，23日發動第2行動，台北地檢署22日指揮刑事局兵分15路發動搜索，拘提林姓被告等10人到案，10人多為聖石金業高層幹部，包括陳姓公關長、林姓通訊處長等，22日已有5名處長被以50萬元至100萬元交保，23日將再移送陳姓公關長等5人至北檢複訊。

第1條行動中，檢警兵分多路前往台北、新北、桃園、台中、高雄等地進行搜索，當場拘提聖石金業公司負責人邱嬿妤及數名高階幹部、業務共36人。同時查扣現金新台幣1100萬、黃金條塊46公斤（市價約1.96億），及經法院裁定扣押聖石相關公司銀行帳戶存款7億元、法拉利超跑、勞斯萊斯等3輛高價豪車，總查扣公司財產約10億元。日前，檢警再拘提聖石金業忠孝業務處長周子青，訊後加保200萬元。

聖石金業於2021年設立，北中南都有旗艦店，也多有參與公益活動，在業界頗有名氣。卻被檢舉涉嫌以「龐氏騙局」手法，以低價購入黃金後，承諾由公司代管一年後取回現貨等方式招攬投資，但有投資人合約期滿後拿不回黃金，本金也無法贖回，質疑遭詐，向檢警舉報。

