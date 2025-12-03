社會中心／綜合報導

主打黃金條現貨交易的聖石金業，近年推出黃金契約，標榜可以88折到95折優惠價購金，一年後就可回賣變現。檢警粗估至少吸金100億餘元，發動全台搜索卻只扣到47公斤、市價近2億的黃金等，總價約10億餘元的財產。董事長邱嬿妤清晨500萬元交保，須配戴電子腳鐐。聖石金業卻發聲明，稱遭"惡意中傷"。

身穿連帽外套，低著頭全身包緊緊，檢警偵辦「聖石金業」吸金詐騙案，涉嫌詐騙上千人，

廣告 廣告

董座邱嬿妤重金500萬元交保，配戴電子腳鐐監控，不發一語離開北檢。

邱嬿妤老公的蔡承翰，同樣以500萬元交保出來，一臉凝重。

「聖石金業」涉吸金詐騙上千人 女董座500萬交保

「聖石金業」涉吸金詐騙上千人（圖／民視新聞）還有執行長張桂洋以200萬元交保，兩人都限制出境出海。

其餘5人則分別以30到100萬元交保。

北檢週二指揮刑事局及北中南東各地警力，同步搜索全台50餘處據點，查扣1100萬元現金，還有46公斤、市值約1.96的黃金條塊，還另外公司名下還有三台豪車。

除了這一台相當吸睛的法拉利812，另外，還有法拉利F12超跑，以及勞斯萊斯wraith豪車，市值就超過新台幣6千萬元。但這對聖石來說似乎只是九牛一毛，查扣房產、土地等財產總值約近10億台幣。董事長邱嬿妤夫婦和其他幹部、業務也被約談到案。

聖石推出"黃金契約"，投資金額超過100萬，就可以最低88折買等量黃金，等於花88萬就可以買100萬黃金，還標榜一年後就可回賣變現，吸引許多人心動投資。

但調閱聖石帳務系統，發現業務傭金竟然高達50%，等於民眾花100萬，聖石只拿50萬。

不少被害人滿約後卻無法出金，還被業務和公司百般刁難，被害人中甚至還有警察跟記者。

「聖石金業」涉吸金詐騙上千人 女董座500萬交保

「聖石金業」涉吸金詐騙上千人（圖／民視新聞）律師李育昇：「由於違法吸金的不法所得，高達1億元以上，因此處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元以上，到最高5億元以下罰金。」

但聖石仍發聲明，堅稱所有運作過程中均遵循法律合規，反控「抽傭50%」等不實言論，完全不符事實，屬於惡意中傷。

但刑事局估算，仍有大量受害民眾尚未出面，呼籲儘速報案，才能保障權益！

原文出處：「聖石金業」涉吸金詐騙上千人 女董座500萬交保

更多民視新聞報導

財經網紅遭綁「戶頭532萬被搶光」！警逮2嫌1人仍在逃

東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清

最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光

