「聖石金業」涉詐！檢扣50公斤黃金 女董500萬交保

主打「黃金現貨交易」的聖石金業公司，遭到搜索，檢警被查出，公司販售的黃金契約，涉及偽造文書和詐欺，除了前往全台超過50家門市，拘提超過30人到案，也查扣公司將近50公斤的黃金、3輛豪車等共10億資產。董事長邱嬿妤複訊後，500萬元交保，並配戴電子腳鐐，但公司也發表聲明，強調指控是無稽之談，配合檢警調查。

兩周前，才公布最新宣傳片，聖石金業自稱，獲得白沙屯媽祖授權聯名，要賣限量黃金條塊，但如今，涉及不法，董事長邱嬿妤，被以500萬交保，限制出境出海，並配戴電子腳鐐監控，防止潛逃，檢警兵分72路，在全台拘提共30多名幹部，高階主管以及董事長到案，罪名是涉及銀行法以及詐欺。

整起案件，檢警一共查扣到了將近50公斤的黃金，而事隔一天，聖石金業位在北市信義路二段上的總部，展示櫃上已經沒有商品。

黃金全被警方帶走，加上公司銀行帳戶7億存款，以及豪車法拉利812、勞斯萊斯以及法拉利F12，聖石金業名下共10億資產遭到查扣，檢警查出，聖石金業標榜，可以用最多12％折扣，購買現價黃金，但民眾付了錢，不是先拿黃金是契約，以100萬元來說，只要花88萬，在公司存放一年，標榜就可領回價值100萬實體黃金，或是等價現金，吸引大量民眾，簽訂黃金契約。

不過有投資人指出，合約期滿，發現拿不回現金，也沒拿到實體黃金，懷疑遭到詐騙，對此，聖石金業發聲明強調，司法案件全程配合檢警釐清，在投資金條及黃金相關商品上，全公開透明，更說相關指控是無稽之談，是遭到惡意中傷毀謗，將保留追究法律責任的權利。

