「聖石金業」被控詐騙吸金 警阻詐曾被業者「修理」

記者莊淇鈞／新北報導

警方阻止陳婦匯款至「聖石金業」帳戶。（圖／翻攝畫面）

板橋警方日前接獲銀行通報，疑有民眾遭詐騙，警方到場後發現68歲陳姓婦人準備匯款購買黃金，而陪同匯款的林姓黃金買賣公司業務員在未出示名片下，僅提供手機查詢畫面，因此警方研判是詐騙案件，這家公司不滿警方影響商譽，發律師函表達不滿，而警方發現該家公司為合法登記公司還道歉，結果前天（1日）就爆出這家黃金買賣的「聖石金業」遭檢警搜索，拘提30多名幹部、高階主管及董事長到案，並將朝違法吸金涉及詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。而「聖石金業」對此聲明表示，公司運作過程中所持有的法律合規及業務透明度，並對外解釋相關指控的無稽之談。

廣告 廣告

警方查扣的黃金等證物。（圖／民眾提供）

據了解，當時「聖石金業」1名林姓業務員帶陳婦前往銀行臨櫃要辦理轉帳28萬5844元，行員卻以為陳婦遭到詐騙，因此通報轄區警方到場，警方到場後將婦人與林姓業務分開，卻不聽林姓業務人員解釋，直接告知陳婦是投資詐騙的常見手法，更直接認定該林姓業務就是詐騙，婦人經勸說後也決定不匯款，而是後板橋警方還以此案例作防詐宣導。

豈料，防詐宣導新聞一出，「聖石金業」發律師函告誡警方，如有再有類似事件將會提告求償，有員工不滿板橋警分局如此不求證就亂發新聞的態度，影響公司商譽，憤而向媒體曝光此事，但前天檢警大動作偵辦「聖石金業」涉及非法詐騙吸金，讓此事格外諷刺。

板橋警分局呼籲，詐騙集團手法層出不窮，民眾若接獲類似投資邀約，應提高警覺，勿心存貪念，防貪才能去貧，且切勿輕信不明來源的投資管道，轉帳前應多方查證，或撥打165反詐騙專線諮詢，以免財產受損。同時持續與金融機構及超商合作，加強攔阻詐騙，守護民眾財產安全。

「聖石金業」疑因吸金爭議不斷，刑事局報請北檢指揮，前天動員上百名警力，同步搜索該公司全台50多處據點，並拘提董事長邱嬿妤及30多名幹部到案，該公司主打以遠低於國際現價5%至12%折扣販售黃金，隨今年國際金價飆升，契約已形同賠本生意，且大量投資人合約期滿後無法兌現，檢警因此認定疑涉詐欺吸金。

聖石金業對此也發表聲明，全文如下：

近日，聖石金業所面對的指控愈演愈烈，尤其是在黃金買賣方面，部分媒體與個別人士利用不實信息對公司進行了惡意報導，造成社會大眾對我司的不正當誤解與恐慌。為此，我們特此提出嚴正聲明，重申本公司在運作過程中所持有的法律合規及業務透明度，並對外解釋相關指控的無稽之談。

聖石金業強調，該司法案件全程配合檢警釐清，公司在投資金條及黃金相關商品上採用公開透明的程序，特別是對於所謂的「抽傭50%」的說法，更是無稽之談，這種言論完全無法反映我司真實的經營狀況，顯然惡意中傷毀謗，我們保留追究法律責任的權利。

有關我們從事公益活動的事實，聖石金業一直以來以回饋社會為己任，舉辦了多場公益活動，致力於幫助社會弱勢群體，推動社會的正向發展。這些努力無論是在捐款、志工服務或是社區活動中，皆可見其成效。我們自豪於能夠在商業成功的也為社會貢獻一份心力，這些皆出於我們企業的社會責任感，並非為了炒作形象或獲取不當利益。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

又是喪屍毒！毒駕男闖紅燈撞死騎士驚悚瞬間曝光

國道車禍肇事駕駛暴走！揮鐵鎚追人砸車襲警 驚悚畫面曝光

冬季光海現！八里行政中心化身聖誕村 幸福光園民眾湧入拍照打卡

獨家／新店五重溪染綠變「巴斯克林河」 汙染源環保局追查中

