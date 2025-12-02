聖石金業「黃金契約」涉洗錢、詐騙 女董座等30人遭拘提

標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，涉嫌以虛偽不實的黃金投資契約詐騙吸金，台北地檢署檢察官1日，指揮刑事局及全台北中南東部各地警力，大動作動員上百警力，針對全台50餘處門市進行同步搜索，並拘提董事長邱嬿妤，及涉案業務幹部30多人到案說明，檢警初步朝違法吸金涉及詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦，粗估被害人高達數千人。

標榜提供黃金現貨買賣的聖石金業，涉嫌以虛偽不實的黃金投資契約詐騙吸金，昨日遭檢調搜索，董事長邱嬿妤（圖）等30人遭拘提。（圖／翻攝聖石金業臉書）

於2022年12月29日，在台北市中正區信義路旗艦店盛大開幕的聖石金業，標榜全台專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金條、塊現貨，民眾購物可享VIP級服務引發話題。該公司提供限額以上的巨款投資黃金，可以95折購買黃金現貨，黃金經該公司保管一年後，就可以釋出現貨讓民眾帶回，若投資金額超過新台幣100萬元，則可以88折低價購買等量黃金，等於民眾花88萬，就可以買100萬現值重量的黃金，而且一年後就可回賣變現，加上國際金價近年走勢不斷攀升，不少民眾捧著現金，到聖石指名要買黃金契約。

但有被害民眾反映無法履約，拿不回現金也沒拿到黃金現貨，部分投資人向檢警檢舉，發現滿約後現金、黃金都拿不回來，遭業務和該公司百般刁難。台北地檢署調閱該公司帳務系統，發現業務對外販售黃金業務，可抽取高達50%傭金，民眾花100萬買黃金契約，業務可拿到50萬元傭金，聖石金業拿50萬，加上近期飆升金價、黃金價格飆漲，該公司的黃金契約等於賠本做生意，聖石怎可能在一年後，交付民眾現值112%的黃金現貨。

檢警分析，聖石金業以88折推動黃金契約理財專案吸金，貴金屬公司讓民眾88折買黃金，且保證買回，「根本就是賠本生意」，認定這是典型龐氏騙局，聖石金業涉嫌以虛偽不實契約進行詐騙攜金。檢警訪談數十名被害人並蒐證後，緊急啟動詐騙財產沒收新制，從1日起緊急扣押聖石金業名下房產、土地和公司帳戶金流及黃金現貨，粗估最少查扣超過新台幣1億元不法所得，未來這些查扣財產，都將作為償還被害人損失之用。

據悉，聖石金業成立後，擅長透過媒體公關行銷，先後被各媒體報導，並透過參加各地公益活動，包含雪霸國家公園管理處的花鉤吻鮭復育認養，桃園市政府、議會舉辦的年度捐助公益感恩會、捐贈新竹市警局偵防車、甚至獲邀出席總統賴清德到場觀影的生態電影記者會。聖石金業在這些活動中，輕易獲得與縣市首長、縣市警局長官、地方官員合影機會，甚至連賴清德總統出席首映會的照片，也被放到該公司粉專，成功塑造聖石金業「殷實、正派、穩健、公益」經營大企業經營形象，也因此讓不少民眾，聽聞可輕易賺取高額價差的黃金契約時，怦然心動，紛紛掏錢投資，如今這些民眾辛苦積蓄，恐怕都已被聖石金業騙取，拿不回來。

