「聖石金業」黃金投資「保證買回」捲詐騙！女董座500萬交保、戴電子腳環

台北地檢署。呂志明攝



知名黃金現貨買賣「聖石金業」涉嫌利用黃金投資從事吸金詐騙，刑事局前（12/1）天兵分72路搜索全台門市及營業處所，查扣黃金逾50公斤（市價換算價值逾2億），以及法拉利、勞斯萊斯等豪車。檢警拘提董事長邱嬿妤與丈夫蔡承翰等30人到案，檢察官認定邱嬿妤涉犯《銀行法》等罪，今日清晨諭知以500萬交保，限制出境、出海並配戴電子腳鐶。

聖石金業標榜專櫃現貨買賣黃金條塊及金屬金幣，在台北、台中、高雄設有旗艦店，有民眾檢舉，聖石金業推銷黃金投資契約專案，以88折購買還保證買回，從事龐式騙局。也有投資人抱怨，契約期滿後現金和黃金都拿不回來。

廣告 廣告

檢警認為近期金價飆升，聖石金業若依照原訂契約，根本難以付款買回民眾投資的黃金，認定邱嬿妤涉犯《銀行法》違法吸金。但據了解，邱嬿妤否認犯行，強調公司運作透明，金流管理相當嚴謹，也從未宣傳過「保證獲利」。聖石金業也發布聲明駁斥傳言，強調相關指控是「惡意中傷」。

刑事局近日陸續移送聖石金業公司幹部及門市主管人員，檢察官認定邱嬿妤涉犯《銀行法》，今晨諭令她以500萬元交保，限制出境、出海並配戴電子腳鐶，蔡承翰也是500萬元交保；另執行長等多位幹部，則以30到200萬元不等金額交保。

更多太報報導

主動式台股ETF年底強勢開募 LINE Bank推24小時申購服務

劉軒3度爬出憂鬱症低谷 教戰「求救意識」

宏國大選若「變天」有望復交？ 林佳龍：與2友台總統候選人良好互動