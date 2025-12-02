聖石金業「88折誘買黃金」期滿後神隱！上千人遭詐騙 女董座等30人被捕

記者林意筑／台北報導

「聖石金業」2022年底時在信義區盛大開幕，如今卻因涉嫌詐騙、投資吸金盤遭台北地檢署盯上，昨（1）日檢察官指揮刑事局及各地警力兵分多路通部搜索，拘提30多名幹部、高階主管及董事長邱嬿妤到案說明，檢警將朝違法吸金涉及詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

檢警拘提董事長邱嬿妤到案說明。（圖／翻攝自臉書）

「聖石金業」主打專櫃現價買賣歐美瑞士高檔黃金，顧客前往消費時還可享VIP級服務，在業界打響名號，公司主管及董事長邱嬿妤還時常舉辦公益活動，不僅捐贈新竹市警局偵防車、送愛心文具給偏鄉學童，還捐款救助長者及弱勢族群等，積極營造公司正派形象。

不過有投資人指出，經「聖石金業」的業務邀約投資後，直到合約期滿才發現投資的現金、黃金都拿不回來，懷疑遭詐騙向檢警檢舉。據悉，「聖石金業」提供限額以上的巨款投資，先以95折價錢買下黃金並由該公司保管1年，合約期滿後即可釋出現貨讓投資人帶回，但若投資金額超過100萬元，則可以更低價88折購買等量黃金，吸引不少民眾登門指名要投資黃金契約。

聖石金業時常舉辦公益活動，積極營造公司正派形象。（圖／翻攝自臉書）

對此檢警說明，「聖石金業」以優惠價格推動黃金契約，讓投資人以88折購買黃金並保證買回，「根本就是賠本生意」，屬於典型龐氏騙局。經調閱該公司帳務系統時發現，該公司業務對外販售黃金業務可抽取高達50%傭金，其餘50%則由「聖石金業」抽取，面對國際金價飆升，該公司不太可能有辦法交付投資人現值112%的黃金現貨。

經檢警蒐證完畢於昨日展開大搜索，同時拘提30名該公司買賣黃金契約的業務、幹部、高階主管及董事長邱嬿妤到案說明，且粗估約有上千名的潛在被害人，對此刑事局呼籲，被害民眾可洽刑事局報案提告，以維護自身權益。

