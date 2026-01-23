聖石集團吸金百億 公關長、業務處長4幹部移送北檢複訊

陳姓公關長與3名業務移送北檢。

檢警偵辦聖石金業集團涉嫌吸金百億案，刑事局昨帶回林姓通訊處長、陳姓公關長等11人到案。經過漏夜複訊，林姓處長等5人今晨分別以50萬至100萬不等交保，限制出境、出海；而陳姓公關長等4名核心幹部今（23日）稍早警詢完畢，下午2點40分左右移送北檢，全案朝加重詐欺及違反《銀行法》持續溯源。

聖石金業對外宣稱專營瑞士高檔黃金條塊買賣，並開出極具誘惑力的投資條件，透過舉辦VIP級服務及折扣優惠，吸引投資人以現價95折甚至 88 折的專案價購金。許多受害者因信任其專業形象，同意將購入的黃金交由公司「代管一年」，期盼期滿後能領回現貨或賺取差價。然而，隨著合約到期，大批投資人不僅領不到實體黃金，更發現本金遭凍結無法收回，憤而向警方舉報。

檢警去年底起發動掃蕩，首波行動於2025年12月展開，先拘提董事長邱嬿妤等30人，邱女訊後以500萬交保、電子監控防止逃亡，至於實際負責人邱薡晟已在9月遭通緝落網，檢方再度聲押禁見獲准。專案小組隨後透過分析扣案證物，於今年1月中旬二度拘提忠孝業務處長周子青，保金加碼200萬。

昨日發動的第三波搜索則是針對集團總管理處的關鍵幹部進行清查。今日凌晨首批移送的林姓通訊處長等5人均獲交保，今日下午，負責對外連繫與宣傳的陳姓公關長及多名業務處長，在刑事局完成警詢後，已陸續被送抵北檢接受複訊。



