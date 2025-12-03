聖石「黃金買賣」疑違反銀行法 女董座500萬交保

台北市 / 綜合報導

台灣知名黃金實體買賣企業「聖石金業」，1日遭檢警大搜索，除了查扣超過50公斤黃金及勞斯萊斯等奢華豪車，其中，邱姓董事長訊後以500萬交保，並實施電子監控。他們遭檢舉約滿後拿不回錢與黃金，更遭控沒有出金，但對此聖石金業也發出聲明，強調公司未曾宣稱「保證獲利」，且並沒有違約不出金，反控外界所言為無稽之談，將保留法律追訴權。

女董座出北檢，戴上帽子口罩低著頭步出北檢，聖石金業邱姓董事長訊後500萬元交保，遭限制出境出海配戴電子腳鐐，他1日 遭到檢警約談搜索，他經營的聖石金業，被指控疑似涉嫌詐騙投資吸金，檢警共查扣超過50公斤黃金，還有勞斯萊斯等奢華豪車。

黃澄澄的金塊自拍華麗影片，宣傳黃金實體門市美輪美奐，邱姓董座開幕剪綵，不只風光氣派平時更出現在各大公益活動，開心與小朋友們大合照捐贈助學包，還與雪霸合作認養櫻花鉤吻鮭，或是向新竹市政府捐贈偵防車，都能看見邱姓董座身影，不只跟警局地方官員合照，包括賴清德總統出席首映會，畫面也被放到公司粉專，塑造優良的企業形象，為的就是要取得民眾信任。

聖石金業被指控透過期下業務，讓民眾以95折購買黃金現貨，由公司保管一年後會釋出，超過100萬還可以用88折購回，就等於可以用88萬買到100萬的黃金，但有民眾檢舉約滿也拿不回現金跟黃金，指控他們沒有依照合約出金疑遭詐騙，檢警才開始搜索追查。

聖石金業世貿事業處處長說：「所以針對一些高資產的客戶，我們可以提供購買之後的儲存，跟運送的服務。」遭到搜索約談，聖石金業發出聲明強調，公司在運作過程中都符合法律規範，及一定的業務透明度，指控外界所言都是無稽之談，不過進入調查一切由證據說話，檢警也將持續向上溯源釐清。

