聖石「黃金買賣」疑違銀行法 女董座訊後500萬交保

台北市 / 綜合報導

台灣知名黃金實體買賣企業，「聖石金業」，1日遭檢警搜索全台據點，除了查扣47公斤黃金及勞斯萊斯等奢華豪車，其中邱姓董事長，訊後以500萬元交保並實施電子監控。他們遭檢舉約滿後拿不回錢與黃金，更遭控沒有出金，檢警也懷疑千份合約所需的黃金備貨量，與查扣量有相當的落差，但對此聖石金業發出聲明，強調公司並沒有違約不出金，更指控外界抽 佣 一說是無稽之談。

戴上帽子口罩低著頭步出北檢，聖石金業邱姓董事長訊後以500萬元交保，遭限制出境出海並須配戴電子腳鐐，他們被控以投資黃金詐騙投資人，檢調1日發動搜索行動。

引擎聲轟隆作響馳騁在道路上，這台法拉利812要價千萬，被聖石金業提供給幹部當公務車，另外包含勞斯萊斯等3台豪車，財產總值將近10億全被查扣，買豪車外平時做公益更是不手軟。掀起紅布五顏六色的彩帶隨之散落，除了提供華山基金會全新的到宅服務車，也向新竹市警局捐贈偵防車，甚至粉專上還有賴清德總統出席首映會的身影，邱姓女董座常發出公益活動和地方官員合照，塑造優良的企業形象吸引更多民眾信任。

聖石金業被指控透過期下業務，讓民眾以95折購買黃金現貨，由公司保管一年後會釋出，超過100萬還可以用88折購回，就等於可以用88萬買到100萬的黃金，但有民眾檢舉約滿也拿不回現金跟黃金，指控他們沒有依照合約出金疑遭詐騙，檢警才開始搜索追查。

強調自己公開透明是被媒體惡意中傷誹謗，抽傭指控完全是無稽之談，將會保留法律追訴權，記者羅立安說：「實際回到聖石金業的門市，可以看到商品都還是陳列在展示櫃上，而員工還是依然的來到店內上班。」

實際回到聖石金業的門市，可以看到不少商品都完好的陳列在展示櫃上，員工們也是正常到店內上班，檢警追查被查扣的黃金僅47公斤，依照千份投資契約全數履約，最少需要約5000公斤的黃金現貨，儲備量明顯有落差，再加上業務及公司抽傭%數，國際金價屢創新高下，計算起來根本難以如約交付，檢警展開追查聖石金業否認有不法，事實為何有待檢方持續溯源釐清。

