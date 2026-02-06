聖米歇爾山每年吸3百萬遊客 千年修道院啟動大修復

清晨的聖米歇爾山上，直升機來回運送鷹架的轟鳴聲劃破寧靜，這座位於法國諾曼第聖馬洛灣的海上小島以山頂的中世紀修道院聞名，這裡是聯合國教科文組織認可的世界文化遺產，曾歷經戰爭、火災與數百年的風雨侵蝕。但每年吸引300萬名遊客的美景背後，潛藏著一個相當嚴重的問題。

法國國家古蹟中心策展人米契爾表示，「由於受到侵蝕，石材接縫處正逐漸劣化。石材與砌體結構出現了裂縫，會導致水分滲入其中。」

畫面上教堂這一頭已無法對外開放，因為花崗岩在水分與苔蘚附著影響下逐漸劣化，不僅地面出現裂縫，教堂內部的牆壁也變成了綠色。其實1874年起，法國政府將這裡指定為歷史遺蹟後就展開了百年修復大計，之後更持續投入資金，像是2021年起法國啟動為期3年的修復，就是針對修道院牆面石塊掉落及北牆海風的侵蝕問題進行整修。

法國國家古蹟中心主任拉芬迪爾說：「我們10年投入5000萬歐元，但另一方面，你可以看到進度必須加快，因為對古蹟的損害正日益加劇。」

這座位於聖米歇爾山腳下、鮮為人知的小教堂，也將在民間的募款下獲得修復，目前已經籌措到7萬歐元，將使教堂的彩繪玻璃窗將得以換新，雕像也將能修復。

法國聖米歇爾山修道院募款負責人安潔認為，「遊客不一定知道有這座小教堂，這次修復計畫的目的之一，就是為了讓這座小教堂重新受到關注。」

之前的修復工程已經重建了修道院鐘樓，大天使米歇爾所在的尖塔也已經重新鍍金，它現在已金光閃閃屹立著。據傳1000多年前的8世紀，就是因為大天使米歇爾對主教奧貝爾顯靈啟示，才會興建這裡。一開始它只是島上的小教堂，後來擴建成本篤會修道院，曾是中世紀三大朝聖地之一。

遊客表示，「這是一種勇氣，是跨越歲月與世紀留存下來的。我們不禁自問，他們是怎麼做到的？」

中心講師聖詹姆斯說：「這台踏輪與1000年前用來吊運、船隻運抵山腳岩石的裝置完全相同。人們在踏輪內行走，推動台車向上移動，每次可運載多達2噸的石塊。」

當時的建築採用的花崗岩，是開採自30公里外的肖澤群島，並且在漲潮時用平底船運送過來，在缺乏現代機械的古代，要在流沙環繞之中興建這麼宏偉的建築，無疑是巨大挑戰。

而法國大革命時期，這座聖山曾被改建為監獄。雖然有這段黑暗的歷史，但也意外讓建築物在動盪中得以保存下來。現在的它，包括市長與神職人員在內，只有約30個人長期居住，而要維護這座受保護的古蹟，挑戰也相當大，任何一塊石頭或顏色的更動都要經過繁雜的審核。而無止境的維修雖然是這座聖山沉重的負擔，也是歷經千年以來人們對古蹟永續的承諾。