聖約翰科大全國研討會 聚焦創新設計與ESG×AI趨勢

▲聖約翰科技大學樂活設計學院舉辦「第四屆全國民生產業與創新設計研討會」，與會來賓與元赫科技蓋冠宇總經理合影。

【記者 沁諠／新北 報導】聖約翰科技大學樂活設計學院日前舉辦「第四屆全國民生產業與創新設計研討會」，吸引全國各大學院校師生及產業專業人士逾百人參與。本次活動目的在於打造跨領域交流平台，聚焦創新設計、ESG永續與AI應用，期望透過多元觀點共同探討民生產業的未來趨勢與產業升級策略。

貴賓曾鴻鍊執行董事於開幕致詞中指出，今年研討會以「樂齡福祉與健康促進」、「休閒運動與觀光管理」及「設計創意與數位媒體」三大主軸，恰好呼應當前臺灣產業最關鍵的三大轉型趨勢：高齡化、體驗經濟、數位躍升。他勉勵與會者善用本次研討會的交流機會，將所學應用於未來研究與產業實務，推動創新設計與永續價值並進。

▲元赫科技總經理蓋冠宇以「AI發展趨勢與能源發展策略」為題，進行精彩的專題演講。

校長唐彥博表示，面對全球化與數位化浪潮，民生產業正面臨重大的挑戰與轉型契機。ESG與AI的結合不僅能提升企業競爭力，更將成為未來產業永續發展的關鍵方向。

大會主席陳智湧院長指出，本次研討會徵稿主題涵蓋「樂齡福祉與健康促進」、「休閒運動與觀光管理」及「創意設計與數位媒體」三大領域，共收到 72 篇投稿，最終選出 30 篇口頭發表與 23 篇海報展示，並收錄於大會論文集（ISBN）。陳院長強調，藉由 ESG 議題與 AI 科技的融入，期待提升本院研究實務能量、深化在地連結並拓展國際視野。

▲曾鴻鍊執行董事（左二）致贈感謝狀予蓋冠宇總經理（右二）。右一為唐彥博校長、左一為陳智湧院長。

本次研討會同時邀請產業界代表，元赫科技總經理蓋冠宇（Nelson）擔任講者，帶來「AI發展趨勢與能源發展策略」專題演講。蓋總經理長期深耕於再生能源、綠色科技與智慧製造相關領域，是台灣少見兼具企業經營、能源技術與 AI應用視野的跨領域實務專家。他指出 AI 發展迅速，從狹義 AI、AGI 到超人工智能皆逐步重塑產業。然而伴隨 AI 的大量能源需求，綠能發展的重要性也日益凸顯。

演講中，蓋冠宇總經理特別解析生質能產業的現況與未來潛力，強調 AI 與再生能源結合將成為台灣邁向智慧與永續社會的關鍵策略。蓋總經理帶領團隊投入生質能、廢材再利用與智慧能源管理等技術研發，致力推動台灣邁向低碳化與循環經濟。他所主導的能源技術不僅運用於多項國內企業與產業現場，更成功協助傳統產業導入智慧化監測與能源優化模式，使綠能產業鏈在效率與永續性上皆有顯著提升。

▲研討會圓滿落幕，與會者皆表示在研究思維、產業趨勢與實務應用上深受啟發。

三大議程亦邀集產官學界共同參與，包含論壇、產業案例分享與跨領域交流，從樂齡科技、智慧觀光、創意設計到數位媒體等多面向議題，引導學者與學生掌握最新產業趨勢與研究方向。樂齡福祉、休閒運動與觀光管理以及創意設計三大領域的與會師生亦分享豐碩成果與學術進展，多件論文獲得學界肯定，學生亦有優秀表現並獲選為最佳論文且進行口頭發表。研討會圓滿落幕，與會者皆表示在研究思維、產業趨勢與實務應用上深受啟發。