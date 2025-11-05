聖約翰科大奪金熊級標章 低碳校園展現永續實力

▲聖約翰科技大學榮獲新北市政府環保局頒授「金熊級低碳校園標章」，唐彥博校長（左二）及張銘崑行政長（右一）出席領獎。

【記者 沁諠／新北 報導】聖約翰科技大學在推動永續校園的努力再獲肯定，榮獲新北市政府環保局頒發「金熊級低碳校園標章」，成為今年脫穎而出的5所學校之一。頒獎典禮於11月3日舉行，由環保局主任秘書許銘志親自頒發證書，表彰學校在節能減碳與綠色教育上的卓越表現，也象徵聖約翰科大長期落實環境永續的成果獲得社會高度肯定。

聖約翰科大位於新北市淡水區，坐擁山海交會的自然環境，更深刻理解與環境共存的重要。多年來，學校以「綠能永續、智慧科技、健康樂活」為校務發展主軸，持續投入能源管理與碳排減量。屋頂太陽能系統裝置容量達1.1MW，不僅能供應校內主要電力，更做為學生研究再生能源與永續科技的重要實驗基地。根據統計，113年度全校用電量較前3年平均下降54.78%，用水量也減少3.2%，顯示節能成效已具體落實於校園運作。

▲新北市政府環保局許銘志主任秘書（左）頒發新北市政府「金熊級低碳校園標章證書」給唐彥博校長（中）及張銘崑行政長（右），肯定聖約翰科大在推動綠色校園與永續教育的努力。

除能源管理外，聖約翰科大在綠色交通與資源循環上也展現創新作為。校園內設有Ubike共享單車、公務車油電化及電動機車換電站，推動低碳交通文化。校方同時強化垃圾減量與廚餘再利用措施，校內有機農園與淡水海堤淨灘活動，則進一步讓學生以行動體驗環境守護的重要，建立從校園延伸至社區的綠色網絡。

唐彥博校長強調：「我們不是把低碳當作口號，而是讓永續成為生活方式。從能源管理到課程設計，從校園綠化到社區參與，每一步都是具體行動的累積。」他表示，在教育推動方面，聖約翰科大與5家知名企業簽署合作，成立ESG永續發展聯盟，攜手推動低碳校園與產業共榮，以強強聯手展現永續多贏的新典範。也成立「零碳校園管理團隊」，由14位具ISO 14067碳足跡主導查證員資格的教師組成，負責校內碳盤查與永續報告書撰寫，並將減碳概念融入通識教育課程，推動ESG與SDGs跨領域學習，讓學生在課堂與生活中學習如何實踐永續行動。

▲聖約翰科大屋頂太陽能系統裝置容量達1.1MW，不僅能供應校內主要電力，更做為學生研究再生能源與永續科技的重要實驗基地。

新北市政府自2009年全國首創「低碳校園標章認證制度」以來，已協助全市301所學校完成認證，透過專家評核從6大面向授予「金熊級」或「銀鵝級」榮譽。聖約翰科大能於眾多學校中脫穎而出，代表其不僅在校務治理上具高度執行力，更展現以教育引領社會轉型的前瞻視野。

唐彥博校長指出，聖約翰科大秉持大學社會責任，積極推動「產學共榮」與「地方連結」，協助企業與社區推展節能技術與綠色創新，期望讓校園成為永續科技與社會實踐的交匯點。他表示，金熊級的榮耀不只是肯定，更是一份責任。未來學校將持續精進碳盤查制度，推動智慧能源管理與綠色教學常態化，並與新北市政府攜手，朝碳中和校園的目標邁進。（照片聖約翰科技大學提供）

▲聖約翰科大推動校園有機農園，婦女大學開設「居家一米菜園班」，讓學員學習廚餘再利用措施，體驗永續飲食與綠色生活。