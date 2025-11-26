聖約翰科大成年禮 慶賀學子踏上承擔與成長里程碑

▲聖約翰科技大學舉行114學年度大一成年禮，與會貴賓、師長與家長見證學生邁向成熟的重要時刻。

【記者 沁諠／新北 報導】向來重視品德與生命教育的聖約翰科技大學舉行114學年度大一成年禮。成年同學身著整齊襯衫，佩戴象徵成年的藍色紀念領帶，帶著自信與期待踏入會場。典禮在貴賓、師長與家長共58人的見證下展開，氣氛溫馨而隆重，烘托出學生邁向成熟的重要時刻。

成年禮由唐彥博校長點燃成年燭揭開序幕，柔和的燭光象徵同學進入成人階段的第一道光亮。張員榮主教則代表教會祝聖成年酒。全體來賓在校長帶領下共同舉杯啜飲，甘甜的葡萄酒寓意成長的旅程將化為祝福與喜悅，為成年禮增添深刻意涵。

唐彥博校長代表學校向全體成年同學致以勉勵。他回顧聖約翰科大自創校以來，始終秉持「以生命影響生命」的教育精神，以及校訓「德以輔才、學以致用」，無論是歷任主教、董事或許多傑出校友，都以實際的行動持續支持學校的生命教育理念。

校長談到今天的成年禮，不僅象徵年齡上的轉換，更是責任、價值與成熟的開始。他以鍾智凱同學的生命故事為例，指出其中所展現的勇氣與堅持，正是成長的真實樣貌。他提醒同學，在面對人生選擇時，必須具備分辨是非的能力與獨立思考的判斷力，這將成為踏入成年後最重要的能力。

▲全體來賓在唐彥博校長帶領下共同舉杯啜飲成年酒，甘甜的葡萄酒寓意成長的旅程將化為祝福與喜悅，為成年禮增添深刻意涵。

他也強調，聖約翰科大是一個「One Team, One Family」的大團體，當學生遇到挑戰或需要支持時，學校永遠會站在同學身旁，成為最溫暖、最可靠的後盾。校長期盼每位成年同學都能帶著勇氣、成熟與智慧，迎向更光亮的人生旅程。

在成年禮中，台灣聖公會特別捐贈新臺幣 10 萬元生命教育基金，以行動支持聖約翰科大推動生命教育的理念。此份捐贈不僅象徵教會對學校的深切關懷，更為生命教育注入持續前行的力量。

校友總會陳建宏副理事長在成年禮中表示，身為學生，最重要的就是盡到自己的本分，認真學習、內化課堂知識，為未來奠定紮實基礎。他提醒同學，自 2023 年起我國的成年年齡調整為 18 歲，成年後的青年將直接受到民法與刑法的約束，因此在做每個選擇時更要具備判斷力，懂得分辨對錯與承擔責任。

學長也勉勵同學，人生道路漫長，未來仍有許多機會等待著大家。他引用聖約翰精神中的「光與真理」勉勵成年同學勇敢前行、對得起自己、走出屬於自己的方向。最後，他代表校友總會獻上祝福，期盼所有成年同學未來順心、平安並持續發光。

▲台灣聖公會特別捐贈新臺幣 10 萬元生命教育基金，以行動支持聖約翰科大推動生命教育的理念，由張員榮主教（左）將捐款支票致贈給唐彥博校長（右）。

受邀代表成年同學致感恩詞的電機一真鍾智凱同學，分享了自己成長於單親家庭的生命經歷，談到面對家庭困境時，他如何在責任與壓力中學會堅強與承擔。透過一次次面對挑戰，他逐漸找到前進的方向，也更珍惜得來不易的成長。鍾同學勉勵同學，成長並非讓生活變得容易，而是讓自己變得更堅定。面對未來的道路，他期許大家都能在挫折中累積力量，在重新出發中看見希望，帶著勇氣迎接屬於成年人的新旅程。

吳興祥校牧說，在今年的點燭立願中，由校友總會陳建宏副理事長與陳詩銘秘書長點燃成年同學手中的蠟燭，延續聖約翰傳承「光與真理」的傳統，讓聖約翰聯誼（Fraternity）、學誼（Fellowship）與友誼（Friendship）的3F精神繼續在這一棒一棒的傳承中延續。

透過成年禮結合宗教教育與生命教育，不僅實踐以基督精神立校的豐富內涵，更帶出影響深遠的信念宣告及行動轉化，潛移默化影響學生建立責任感、榮譽心，使每一位約翰人都能成為學校未來的驕傲，讓「德以輔才、學以致用」的校訓能真實實踐。（照片聖約翰科技大學提供）