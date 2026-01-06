聖約翰科大成立BIM暨ESG特色實驗室 培育智慧營建專業人才

▲聖約翰科技大學建置「BIM暨ESG特色實驗室」，強化學生在智慧營建與永續發展領域的專業能力。

【記者 沁諠／新北 報導】聖約翰科技大學「BIM暨ESG特色實驗室」正式揭牌啟用，結合BIM（建築資訊模型）與ESG（環境、社會及治理）應用的教學空間，透過理論與實務並進的教學設計，強化學生在智慧營建與永續發展領域的專業能力。

智慧科技學院院長范俊杰指出，「BIM暨ESG特色實驗室」建置30台具AI運算功能的高階電腦及還原系統，總經費近200萬元，提供學生進行工程設計、模擬分析與實務操作。相關設備可支援建築設計規劃、營建管理、機電整合、廠房建置及無人機規劃等多元學習需求，協助學生熟悉產業實務流程，提升學用接軌成效。無論是本籍學生或是新型專班印尼學生，皆可透過模擬軟體與課程實作，充實專業技術能力。

廣告 廣告

▲聖約翰科大斥資近200萬元建置「BIM暨ESG特色實驗室」，提供學生進行工程設計、模擬分析與實務操作。

董事會執行董事曾鴻鍊表示，特色實驗室的建置對學校發展相當重要，期許學生能善用完善的學習環境與設備，扎實累積實力，並將所學實際應用於產業，回饋社會與國家，同時也肯定學校行政團隊在推動實驗室成立過程中的努力與貢獻。

校長唐彥博表示，學校於115年成立智慧營建工程系，培育具備BIM、IoT及AI等智慧營建技術的專業人才。透過「BIM暨ESG特色實驗室」結合業界師資與完善的軟硬體設備，學生在學期間即可熟悉智慧營建與永續工程的實務流程，強化規劃設計、施工建造與維護管理等專業能力。他強調，具備BIM與ESG應用能力的學生，畢業後可投入營建、機電、工程顧問及廠房建置等相關產業，並在專案規劃、施工協調及營運管理等職務上展現優勢，有助於縮短職場適應期，提升就業競爭力與職涯發展彈性。

▲實驗室所建置的設備可提供日間四技、2+2及3+1印尼國際專班學生使用，深化智慧營建與永續應用的學習成果。

院長范俊杰說，實驗室所建置的設備可提供日間四技、2+2及3+1印尼國際專班學生使用，未來無論是工程企劃、ESG相關課程或專題報告，皆能充分運用實驗室的軟硬體資源，深化智慧營建與永續應用的學習成果。（照片聖約翰科技大學提供）