聖約翰科大成立BIM暨ESG特色實驗室

▲聖約翰科技大學建置「BIM暨ESG特色實驗室」，強化學生在智慧營建與永續發展領域的專業能力。（圖：聖約翰科技大學提供）

聖約翰科技大學「BIM暨ESG特色實驗室」正式啟用，提供結合建築資訊模型（BIM）及環境、社會與治理（ESG）應用的教學空間，通過理論與實務結合的設計，提升學生在智慧營建和永續發展領域的專業能力。

智慧科技學院院長范俊杰表示，實驗室配置三十台具AI運算功能的高階電腦及還原系統，總投入約二百萬元，支持工程設計、模擬分析與實務操作。設備涵蓋建築設計、營建管理、機電整合、廠房建置及無人機規劃等需求，幫助學生熟悉產業流程，提高職場接軌能力，包括本地學生及新型印尼專班學生皆能透過實務課程掌握專業技術。

董事會執行董事曾鴻鍊強調，特色實驗室對學校發展意義重大，期盼學生善用這完善的學習環境與設備，扎實學習並將技能實踐於產業，回饋社會。同時肯定行政團隊在實驗室建置過程中的貢獻。

校長唐彥博指出，學校於一一五年成立智慧營建工程系，專注培養具備BIM、IoT及AI技術的專業人才。透過特色實驗室及業界師資支援，學生可提前熟悉智慧營建與永續工程流程，強化設計、施工及維護管理能力。他表示，具備BIM與ESG技能的畢業生，能勝任營建、機電、工程顧問等相關產業職位，有助縮短職場適應期，提升競爭力與職涯靈活性。

范俊杰補充，實驗室資源未來將支持日間四技、二＋二及三＋一印尼國際專班學生使用，使其在工程企劃、ESG課程及專題研究中充分運用資源，深化智慧營建與永續應用的學習成果。