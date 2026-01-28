聖約翰科大攜手美商Datavault AI 成立全球首創RWA國際研究中心

▲聖約翰科技大學與美國Nasdaq上市金融科技企業美商Datavault AI Inc. 簽署產學合作備忘錄，將於校內成立全球首座專責「真實世界資產」開發與應用之國際研究中心。

【記者 沁諠／新北 報導】聖約翰科技大學與美國Nasdaq上市金融科技企業美商Datavault AI Inc. （以下簡稱Datavault AI）正式簽署產學合作備忘錄（MOU），宣布於校內成立全球首座專責「真實世界資產」（Real World Assets, RWA）開發與應用之國際研究中心。此次合作獲美商Datavault AI承諾投入研發專款支持中心營運，期盼確立臺灣學術界在Web3金融技術標準的全球領航地位。

簽署儀式由聖約翰科大校長唐彥博與Datavault AI主席暨執行長Nathaniel Bradley親自代表簽署，並由聖約翰董事會執行董事曾鴻鍊、全國商業總會人力資源暨教育訓練委員會主任委員韋伯韜…等人共同見證。

▲在聖約翰科大執行董事曾鴻鍊（中）見證下，校長唐彥博（左）與Datavault AI主席暨執行長Nathaniel Bradley（右）簽署產學合作備忘錄，美商Datavault AI承諾投入研發專款給聖約翰科大。

聖約翰科大執行董事曾鴻鍊致詞時指出，聖約翰源自「東方哈佛」上海聖約翰大學，擁有百年知行合一的教育傳統，更有近70位校友擔任上市櫃公司領導人。他強調，此次與技術領先的Datavault AI合作，雙方將在學術研究、人才培育與產業應用三個層面攜手合作，發揮一加一大於二的綜效，為學界、產業界，乃至社會整體創造實質價值。

Datavault AI主席暨執行長 Nathaniel Bradley 則拋出前瞻觀點，表示全球正迎接重大的「量子躍遷（Quantum Leap）」技術變革。他表示：「我們希望與聖約翰聯手建立卓越中心（Center of Excellence），完善地改變全球經濟的RWA系統。」Bradley主席更指出，包含肖像與形象（NIL）在內的個人資產，未來都能透過代幣經濟策略創造價值，聖約翰將成為向華人世界展示此技術的明燈與橋樑。

▲Datavault AI主席暨執行長Nathaniel Bradley參觀上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心，拿起手機對著曾任中華民國第5任總統的約大校友嚴家淦展示資料拍攝留念。

全國商業總會人力資源暨教育訓練委員會主任委員韋伯韜則精闢分析臺灣的戰略地位。他表示，RWA代幣化是不可逆的趨勢，未來傳統銀行若不轉型恐將面臨威脅。韋主委強調：「連接世界製造中心與金融中心的橋樑就在台灣，我們打算在聖約翰建立全台最重要、能與國際對接的RWA研究中心。」他並當場宣布，雙方一致同意將於1年內在校園舉辦大型國際會議，深化技術交流。

校長唐彥博在致詞中明確提出研究中心的三階段發展願景：1年內掛牌成立研究中心；3年內結合國內金融院校成立「RWA大學聯盟」；5年內將影響力拓展至美、歐等國際姊妹校。唐彥博校長感謝美方每年的經費支持，這對於建立學術網絡並改善資產運用至關重要。

▲Datavault AI主席暨執行長Nathaniel Bradley及全國商總人資委員會等貴賓仔細瀏覽上海聖約翰大學傑出校友資料，感受「東方哈佛」上海聖約翰大學百年知行合一的教育傳統。

儀式結束後，與會貴賓隨即展開校園參訪行程。首站來到「沈祖海國際會議廳」，參觀校內最大的國際會議廳，之後造訪「上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心」，透過豐富的文獻展示，向美商團隊介紹聖約翰大學從上海到台灣的百年風華與辦學成就。隨後，貴賓一行人陸續參觀多媒體設計系的環境及設備，並親自造訪位於商管大樓8樓的「RWA發展研究中心籌備處預定地」。Nathaniel Bradley主席對辦公空間的規劃表示肯定，認為這裡將成為完善 RWA系統與培育國際人才的「卓越中心」。參訪最後一站則來到校園精神地標「降臨堂」，這座擁有雅各天梯彩繪玻璃的美麗教堂讓外賓印象深刻。

校長唐彥博表示，將RWA發展研究中心設於如此具歷史底蘊的校園，不但是「傳承與創新」的結合，更象徵聖約翰科大正式邁入數位金融國際化的新紀元。未來中心將設立5大研究組別，涵蓋金融法規、資產應用及 ESG永續金融等領域，透過實習計畫與「代幣化沙盒」實驗，帶領學生從歷史悠久的校園出發，無縫接軌數位轉型浪潮下的全球金融新戰場。（照片聖約翰科技大學提供）