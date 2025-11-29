聖約翰科大新生成年禮 溫馨

聖約翰科技大學舉行114學年度大一成年禮，與會貴賓、師長與家長見證學生邁向成熟的重要時刻。（圖：聖約翰科技大學提供）

聖約翰科技大學向來重視品德與生命教育，一一四學年度大一成年禮於溫馨隆重的氛圍中舉行。成年同學身著整齊襯衫、配戴象徵成年的藍色領帶，在五十八位貴賓、師長與家長的見證下走入會場，象徵踏上成長新階段。典禮由唐彥博校長點燃「成年燭」揭開序幕，柔和燭光象徵踏入成人世界的第一道光亮。典禮形式結合宗教精神與生命教育，也凸顯聖約翰作為教會學校對學生品格的期待與陪伴。

校長唐彥博致詞時表示，聖約翰科大自創校以來，始終秉持「以生命影響生命」的教育理念與「德以輔才、學以致用」的校訓，歷任主教、董事與許多傑出校友都用行動支持這份信念。他指出，成年禮不僅是年齡的轉換，更是責任、價值與成熟的起點。他以電機一真鍾智凱同學的生命故事為例，肯定他在家庭困境中展現的勇氣與堅韌，提醒同學面對未來選擇時要具備分辨是非與獨立思考的能力，這將是踏入成年最重要的基礎。

唐彥博也以「One Team, One Family」勉勵同學，無論面對學習或生活挑戰，學校永遠站在學生身旁，成為最可靠的後盾。他期許所有成年同學帶著勇氣、成熟與智慧向前邁進，走向更光亮、更有力量的人生。

校友總會副理事長陳建宏也到場祝福，他提醒同學，自二○二三年起我國成年年齡調整為十八歲，青年在法律上須直接負起民刑事責任，因此更要有判斷力，懂得承擔行為後果。他表示，學生階段最重要的是盡到本分，踏實學習，為未來奠定能力基礎。他並以聖約翰精神中的「光與真理」勉勵同學勇於追求、堅持方向，祝福大家未來順心且持續發光。

典禮中，由鍾智凱同學代表成年學生發表感恩詞。他分享自己成長於單親家庭，求學過程中必須面對責任與壓力，但也因此學會堅強與承擔。他說，成長不是讓生活變得輕鬆，而是讓自己變得更堅定；面對未來，他期許大家能在挫折中累積力量，在重新出發中看見希望。

最後，由校友總會陳建宏副理事長與陳詩銘秘書長共同點燃成年同學手中的蠟燭，象徵「光與真理」在青年生命中的延續。