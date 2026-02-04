聖約翰科大新設智慧營建工程系 產學接軌培育工程人才

▲聖約翰科技大學115年正式成立「智慧營建工程系」，宣告學校在智慧工程與產學共育領域邁出關鍵一步。

【記者 沁諠／新北 報導】因應智慧城市、數位轉型及「2050淨零碳排」國家政策發展趨勢，並回應營建產業長期缺工與智慧化人才需求，聖約翰科技大學115年正式成立「智慧營建工程系」，宣告學校在智慧工程與產學共育領域邁出關鍵一步。董事會執行董事曾鴻鍊、董事賴俊年、亞翔工程永續長許書銘、商業總會人力資源暨教育訓練委員會主委韋伯韜及智慧科技學院院長范俊杰…等人出席揭牌儀式，共同見證此一歷史性時刻。

董事會執行董事曾鴻鍊致詞時指出，上海聖約翰大學建築系曾培育出貝聿銘、沈祖海等世界級建築大師，展現深厚的工程教育底蘊。沈祖海亦曾擔任學校前身新埔工專董事，主持設計臺北世貿中心、臺北國際會議中心及松山機場等國家級建築，其家族連續17年捐款支持聖約翰科大，象徵百年精神的延續。他強調，智慧營建工程系的成立，正是承接這份歷史使命，結合智慧科技、營建專業與ESG永續思維，讓百年工程教育精神在新世代中持續發光。「相信聖約翰，就是相信未來」，並以One Team, One Family的精神，攜手培育新世代工程人才。

廣告 廣告

▲聖約翰科大智慧營建工程系以「營建工程為核心、資訊與智慧技術為輔」，結合土木、機電、資訊與AI應用，培育能即時投入產業的實務型工程專才。

唐彥博校長指出，傳統營建工程已不再侷限於土木施工，隨著BIM（建築資訊模型）、物聯網、AI分析及機電整合技術廣泛導入，產業急需具備跨域整合能力的人才。智慧營建工程系以「營建工程為核心、資訊與智慧技術為輔」，結合土木、機電、資訊與AI應用，培育能即時投入產業的實務型工程專才。

唐彥博校長說，聖約翰科大智慧營建工程系的一大特色，在於校友企業深度參與、共同辦學。其中，由董事長姚祖驤領軍的榮工工程股份有限公司，長期投入學校工程教育與人才培育，不僅提供穩定的產業實習名額，更實際支持「入學即就業」專案，成為該系最堅實的產學後盾。

▲聖約翰科大已於114年斥資建置「BIM暨ESG特色實驗室」，強化學生在智慧營建與永續發展領域的專業能力。

「聖約翰科大以產業為本，讓學生提早完成職涯準備。」唐彥博校長表示，智慧營建工程系的成立，是學校長期推動「產業導向、就業優先」辦學策略的重要成果。不同於傳統系所單向培育，聖約翰科大選擇與校友企業攜手辦學，讓產業從課程設計、實習安排到就業銜接全程參與，確保學生所學即為產業所用。

唐彥博校長強調，學校董事會由校友企業組成，本身即具備深厚產業能量，智慧營建工程系正是善用這項優勢，打造「入學即與產業連結、畢業即能就業」的人才培育模式。透過長期實習與企業陪伴，學生不只是完成學業，更是在就學期間就完成職涯準備，這正是聖約翰科大面對少子化與產業變革所提出的務實解方。

▲商業總會人力資源暨教育訓練委員會韋伯韜主委及董事會貴賓參觀「BIM暨ESG特色實驗室」相關設備。

未來學校將持續串聯更多校友企業資源，深化智慧工程、綠能永續與產業實務的結合，打造校友、企業與學校三方共贏的人才培育體系，為產業升級與城市永續發展培養關鍵力量。（照片聖約翰科技大學提供）