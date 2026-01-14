聖約翰科大校友會寒冬送暖 募款購外套贈東南亞境外生禦寒

印尼學生收到外套後，立即換上並拍照打卡，向親友展示。(聖約翰科大提供)

聖約翰科技大學向校友總會發動「寒冬送暖」外套募集行動，短短兩天內即募得20.8萬元，為境外生添購外套，讓他們禦寒。(聖約翰科大提供)

聖約翰科技大學有來自印尼與越南等來自熱帶國家的境外學生，最近冷氣團來襲，這些境外生不適應台灣冬季氣候，禦寒需求增加，因此，學校向校友總會緊急發動「寒冬送暖」外套募集行動，號召校友捐資、捐物關懷境外學生，短短兩天內即募得20.8萬元，順利購置一批全新保暖外套，並陸續發放給校內287位來自印尼與越南的境外學生，協助學弟妹度過低溫考驗。

聖約翰科大校長唐彥博表示，校方在1月9日向校友總會啟動外套募集行動，呼籲校友捐贈可擋風禦寒的外套、公司制服外套，以及棉被、毛毯等保暖物資，獲得校友即時且踴躍的回應。本次募集行動除捐款購置全新外套外，也有多位校友親自送暖，校友總會前副理事長游森林第一時間親自駕車將一批乾淨衣物送至學校；家住五股的傅美蘭夫婦也自行運送棉被與衣物到校，展現校友情誼與行動力。

學校表示，募集的外套已經完成發放，多位印尼學生以手寫便條向學長姐表達感謝。

校友總會理事長陳詩銘指出，這次的寒冬送暖活動，有強大的校友後盾支持，即時為境外學生提供實質協助，讓每一位遠渡重洋來到聖約翰求學的學弟妹穿上保暖外套、抵禦寒冷，也感受到來自母校大家庭的關懷。

校友總會秘書長李宇宸表示，秘書處已統籌規劃，將優先滿足287位境外學生的外套需求，其餘捐款與資源則轉為購置睡袋，持續支援學生禦寒所需，確保每一份愛心資源都能被妥善運用、持續發揮效益。