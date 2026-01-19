聖約翰科大獲沈祖海家族捐贈6萬美金 獎助優秀青年學子

▲「Haigo & Irene Shen Foundation」基金會董事長Shen-Chow（右二）捐贈美金6萬元給聖約翰科大，累計捐款總額已近新臺幣1,790萬元，成為學校穩定而重要的教育後盾。左起：前副校長王健行教授、曾鴻鍊執行董事、Shen-Chow董事長、唐彥博校長。

【記者 沁諠／新北 報導】知名建築師沈祖海家族長年深耕教育公益，透過「Haigo & Irene Shen Foundation」持續支持聖約翰科技大學辦學與人才培育。基金會於2025年年底正式通知校方，董事會決議將原捐贈金額由美金3萬元提高至美金6萬元，並即刻生效，連續17年展現對聖約翰科大教育理念與辦學成果的高度肯定。

唐彥博校長指出，「Haigo & Irene Shen Foundation」為美國依法設立之非營利慈善組織，長期致力於教育、科學與公益事業。本次捐款將專款用於設置獎學金及獎助學金，作為獎勵優秀同學與扶助學生學習發展之用，期盼透過實質支持，鼓勵學生專注學業、精進專業，持續累積向上成長的能量。

廣告 廣告

▲長年捐款支持聖約翰科大的沈祖海之女Shen-Chow董事長（左）曾於2015年榮獲教育部頒贈「捐資興學金質獎牌」，由時任校長的艾和昌教授（右）代為轉贈。

沈祖海（1926–2005）校友畢業於上海聖約翰大學建築學系，為國際知名建築師，曾任臺北市建築師公會首任理事長，主持設計臺北世界貿易中心、臺北國際會議中心、松山機場等多項國家級重要建築，對臺灣都市發展貢獻卓著。除專業成就外，沈祖海校友亦長年投入教育事業，於聖約翰科大前身新埔工專創校初期擔任第6至第11屆董事，不僅全力支持校務發展，亦義務參與校園與校舍規劃，並親自設計北海岸重要地標～降臨堂，象徵百年教育志業的深遠精神。

唐彥博校長表示，沈祖海校友一生秉持「飲水思源」理念，感念年少時曾受親友資助完成學業，晚年積極回饋教育與社會，除設立「思源獎學金」照顧清寒學子，亦曾為上海聖約翰大學復校計畫慷慨捐贈50萬美金。為表彰其卓越貢獻，聖約翰科大將百齡堂貴賓接待室命名為「思源室」，並將校內最具規模的國際會議廳命名為「沈祖海國際會議廳」，於2011年正式啟用，成為校園重要精神象徵。

▲聖約翰科大校內的「上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心」展出沈祖海校友的行誼事蹟。

基金會董事長 Shen-Chow 繼承父志，自2010年起持續透過基金會捐助聖約翰科大，至今已連續17年不間斷。累計捐助金額加計本次美金6萬元，總額已近新臺幣1,790萬元，長年挹注獎學金與獎助學金資源，成為學校穩定而重要的教育後盾。

「沈祖海校友的精神不僅留存在校園建築與空間中，更透過家族世代行善的實踐持續傳承。」唐彥博校長指出，在多元培育與資源挹注下，聖約翰科大學生近一年於專業學習、創新實作與體育競技等面向表現亮眼，成果豐碩，充分展現獎學金與獎助學金制度在獎勵優秀同學、激發學習動能上的實質成效。相關表現優異學生，將於4月18日校慶大會中公開表揚，讓努力與成果被看見、被肯定。而此次基金會再度加碼捐助，不僅提供學生實質協助，也鼓舞優秀學子持續追求卓越。

唐彥博校長強調，聖約翰科大將珍惜這份跨越世代的深厚情誼，妥善運用捐款資源於獎學金及獎助學金制度，持續培育優秀人才，並秉持上海聖約翰大學「光與真理」的校訓精神，讓「思源」理念在校園中持續發光發熱，成為教育公益的長久典範。（照片聖約翰科技大學提供）