聖約翰科大結盟商業總會 推動教育訓練與證照推廣

▲聖約翰科技大學與全國商業總會人力資源暨技術訓練委員會簽署產學合作備忘錄，共同推動教育訓練、證照課程及人才培訓，打造更貼近產業需求的學用合一環境。左起：唐彥博校長、賴俊年董事、曾鴻鍊執行董事、韋伯韜主委。

【記者 沁諠／新北 報導】為深化產學接軌、強化人才培育與專業證照推廣，聖約翰科技大學於115年1月21日下午，與中華民國全國商業總會人力資源暨技術訓練委員會正式簽署產學合作備忘錄（MOU），雙方將結合教育資源與產業能量，共同推動教育訓練、證照課程及人才培訓，打造更貼近產業需求的學用合一環境。

本次簽署儀式於聖約翰科大智慧科技學院舉行，活動前並同步舉行智慧營建工程系揭牌，展現學校持續回應產業趨勢、培育新世代專業人才的辦學布局。簽約儀式中，學校董事會、商總代表與校方主管共同見證合作啟動，象徵產學攜手、資源共享的具體實踐。

▲商總及董事會貴賓一行人參觀聖約翰科大斥資200萬元建置的「BIM暨ESG特色實驗室」。

商業總會人力資源暨技術訓練委員會主委韋伯韜指出，當前水電工程、長照服務及飯店房務等產業缺工問題嚴重，商總希望透過教育訓練與證照制度，發掘並培育本國潛在勞動力，同時加強外籍勞工語言訓練與專業輔導，協助其取得學位與證照、留臺發展；未來將結合學校培育能量與企業需求，串聯人才培育上下游，成為政府推動產業發展的重要後盾。

聖約翰科大董事會執行董事曾鴻鍊表示，聖約翰體系擁有深厚而完整的工程與建築教育傳承，其源頭可追溯至上海聖約翰大學建築系，曾培育出貝聿銘、沈祖海等國際級建築大師，沈祖海家族更連續17年捐款支持聖約翰校務發展。延續這項傳統，學校此次與商業總會攜手合作，進一步將教育能量轉化為制度化、可複製的人才培育與證照推動機制。

▲一行人參觀電機系自來水配管證照檢定場，鄭超元副教授（左一）親自導覽解說。

他指出，商總具備高度整合力的產業平台角色，未來將結合學校與產業資源，從人才培育、考照輔導到證照取得，建構「一條龍」培育機制，培養可即測、即用的實務人才，回應產業缺工的迫切需求。他強調，「相信聖約翰，就是相信未來」，學校、董事會與校友企業三方攜手合作，正是「One Team, One Family」精神的最佳展現。

董事賴俊年認為具備BIM（建築資訊模型）專業證照的人才，在產業中具高度競爭力，年薪可達百萬元以上。因應產業趨勢，聖約翰科大已建置「BIM暨ESG特色實驗室」，結合理論教學、實務操作與證照輔導，打造完整學習環境；他期盼透過產學合作，促進學校與產業雙向交流，達成互利共榮，為國家培育專業人才，同時協助年輕世代提升職涯發展層次。

▲鄭超元副教授（右一）說明電機系乙、丙級室內配線證照檢定場相關設備。

校長唐彥博說，聖約翰科大以「綠能永續、智慧科技、健康樂活」為三大發展願景，並透過「三通」辦學理念—「通氣」凝聚校內向心力、「通企」深化產學合作、「通才」培育學生跨域能力，全面強化人才培育內涵。他特別提到，在董事長姚祖驤支持下，學校連續4年每年獲得新臺幣2,000萬元經費挹注，成功打造全國首創的營建技術人才培訓基地。此次與商總合作，正是將教學現場與產業需求緊密連結的重要里程碑，未來可望協助學生在學期間累積實務能力與專業認證，全面提升就業競爭力。

活動最後，商總一行人實地參訪聖約翰科大多項證照考場，包括：室內配線、自來水配管及照顧服務員等場域，對學校完善的檢定空間、設備規模與教學能量表示高度肯定。執行董事曾鴻鍊也指出，未來將可依商總產業培育需求，彈性規劃專班課程，整合場地、設備與師資資源，攜手推動「一條龍」人才培育機制，協助學員完成專業訓練與證照準備，達成「即測、即用」目標，縮短學用落差，為產業即時補充所需戰力。（照片聖約翰科技大學提供）