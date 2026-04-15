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聖約翰科大聘楊慶煜為校務顧問 借重高科大治理實務精進校務
【記者 沁諠／新北 報導】為借重卓越的校務治理與產業鏈結經驗，聖約翰科技大學於115年4月13日舉辦校務顧問聘任儀式，在曾鴻鍊執行董事見證下，由唐彥博校長親自頒發聘書，正式延攬國立高雄科技大學首任校長楊慶煜教授擔任校務顧問。楊慶煜校長隨後向全校一、二級主管進行「8年整併經驗暨產業轉型升級及人才培養」專題演講，分享其帶領高科大成功轉型的實戰心法，並針對聖約翰科大推動校友企業認養學生、深化產學合作等面向提出具體建言，期盼為學校永續發展注入創新動能。
▲楊慶煜校長（右）以「8年整併經驗暨產業轉型升級及人才培養」為題，向全校一、二級主管分享其帶領高科大成功轉型的實戰心法。
唐彥博校長致詞時表示，楊慶煜校長是新埔工專63級機械科校友，在擔任高科大校長期間，展現宏觀的治校視野與卓越的行政統籌能力。曾受教育部委託，親自主持斥資新台幣16.5億元的新建海事教育「御風」實習船籌建計畫，不僅奠定台灣海事教育的重要里程碑，更充分印證其執行國家級大型專案的魄力與跨域整合實力。聖約翰科大能邀請具備實戰經驗的傑出校友擔任顧問，對未來推動各項校務革新將有莫大助益。
楊慶煜校長的演講深入剖析高科大歷經3校整併的8年治理經驗，他強調「開源節流」是推動校務發展的基石。其接任高科大首任校長之初，校務基金規模約為新台幣40億元，經由妥善的資源配置與績效管理，至其8年任期卸任時，基金已大幅成長至58億元，平均每年創造約2億元的結餘。在確保財務穩健的前提下，他特別重視激勵校園士氣，提倡以提供獎金等實質獎勵制度鼓勵教師投入教學，成功帶動整體教研士氣，讓學校組織真正「動起來」。
▲楊慶煜校長（右二）與曾鴻鍊執行董事（左二）實地參觀上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心（約史中心），深入了解上海聖約翰大學、新埔工專至聖約翰科大的悠久歷史底蘊。
針對聖約翰科大的未來發展，楊慶煜校長指出「校友資源」為母校無可取代的強大優勢。新埔校友在各大產業深耕多年，企業資源豐厚，學校應進一步將此優勢轉化為實質的辦學助力。他具體建議校方應積極推動「校友企業認養學生」方案，以深化產學鏈結。透過校友企業提供獎學金或實習名額等機制，不僅能協助企業及早網羅優秀人才，更能確保學弟妹在就學期間即與產業實務接軌，實現「入學即就業」、「畢業即上手」的無縫接軌目標。
演講結束後，楊慶煜校長與曾鴻鍊執行董事共同受邀擔任聖約翰科大「第2屆優秀青年選拔」評審，親自參與拔擢優秀學子。隨後，一行人實地參觀校內的蘭貞館、上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心（約史中心）、新埔校史室，深入了解上海聖約翰大學、新埔工專至聖約翰科大的悠久歷史底蘊，並參觀新設立的「SDGs智慧互動教室」，對學校積極投入永續發展目標與建置創新教學環境的用心給予高度肯定。（照片聖約翰科技大學提供）
▲楊慶煜校長（中）參觀新設立的「SDGs智慧互動教室」，對學校積極投入永續發展目標與建置創新教學環境的用心給予高度肯定。
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