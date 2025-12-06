聖約翰科大菁英傳 新書發表
▲聖約翰科技大學與工商時報合作出版校友人物專書《菁英傳》隆重發表，10位傑出校友親臨現場共同見證。左起：林建志、楊登嵙、艾和昌、賴俊年、朱復銓、黃兆仁、曾鴻鍊、唐彥博、游森林、羅文進、簡展穎、鄭欽文及林光宗。（圖：聖約翰科技大學提供）
聖約翰科技大學與工商時報合作出版的校友人物專書《菁英傳》日前隆重舉行發表會，十位傑出校友親臨現場共同見證。該書被視為全台技職體系首創、並極少數進入主流出版通路的深度人物專書，以跨界合作的模式成功引領技職出版新典範。
校長唐彥博指出，《菁英傳》同步於誠品網路書店、金石堂、墊腳石及博客來等通路上架，成為少數具「公開販售」與「正式出版」雙認證的大專校院校友專書，使校友故事不再侷限於校園，而能走向更廣大的公共閱讀舞台，展現極高的教育與社會價值。
《菁英傳》十位傑出校友包括：弘瀚實業董事長游森林、樺漢科技董事長朱復銓、易發精機董事長羅文進、信昶科技董事長賴俊年、全國農業金庫董事長簡展穎、國立高雄科技大學教授艾和昌、世祥汽材製造廠總經理周哲弘、名門易理國際董事長楊登嵙、總盛建設總經理林光宗及英威康科技／樺康智雲董事長林建志等校友，並由董事長姚祖驤、執行董事曾鴻鍊、校長唐彥博與校友總會理事長闕玖榮等四位重量級領袖撰寫序文推薦。
全書以長篇訪談與敘事筆法記錄十位校友跨越年代的生命歷程，呈現技職教育如何在現場鍛鍊一代又一代的新埔人。不同於常見名錄式記載，《菁英傳》以「人物傳記格局」打造校友群像，被視為技職院校中首部以深度生命史形式呈現校友成就的出版品，同時也是聖約翰校史的重要延伸。
「新埔之風闢成功商徑、約翰之雨涵百年底蘊。」曾鴻鍊執行董事在新書發表會上回顧這本書的起心動念。他表示，一所學校真正能留下的不是建築，而是人的故事；而《菁英傳》所記錄的十位校友，就是新埔精神最真實的見證。他感謝團隊以專業完成此書，使校友的成就得以正式出版形式留存。
唐彥博指出，技職教育最能展現成果的是畢業生在產業中的表現。《菁英傳》以首創方式集結十位校友的奮鬥歷程，為學弟妹呈現技職路徑最具價值的示範，也讓社會看見技職人才在國家產業中的重要性。他強調，這本書同時具備教育啟蒙、校友凝聚與公共價值之三重意義。
《菁英傳》的出版，不僅是十段生命故事的集結，更是技職教育實踐在社會中的縮影。透過主流通路上架與跨界出版，該書成功讓技職人才的真實故事走進公共閱讀視野，成為大眾理解技職價值的重要窗口，也讓新埔人共同的精神與底蘊在下一個十年持續發光。
