聖約翰科大藝術家聯展登場 共創共好成果展現USR能量

【記者 沁諠／新北 報導】聖約翰科技大學推動大學社會責任（USR）與高教深耕計畫，在校內何兆豐數位藝文中心舉辦「美哉聖約翰・共創共好成果展—藝術家走入校園聯展」，透過藝術創作走入校園的實踐行動，展現學校結合人文藝術、教育場域與社會參與的具體成果。

本次成果展以「共創、共好」為核心理念，邀集11位藝術家共同參與，透過水墨、彩墨、書法與多元視覺藝術形式，回應校園空間與教育現場。展覽共展出19幅作品，呈現藝術家進駐校園、與師生及空間互動的創作歷程，讓校園成為兼具美感、人文深度與公共性的藝文場域。

▲聖約翰科大成立「藝術家聯盟」，唐彥博校長（右六）頒發感謝狀及致贈《菁英傳》一書給10位藝術家。左起：姚采穎、陳能梨、郭香玲、胡翡翠、曾鴻鍊、李沃源、唐彥博、蕭采縈、趙文雄、葉傑生、簡品淑及吳淑真等。

活動當天亦為「藝術家聯盟」成立大會，校方正式聘任港澳臺美協臺灣主席、中國美術協會理事長李沃源擔任「藝術家聯盟」首席顧問，象徵「藝術家聯盟」由成果展邁向長期推動的重要里程碑，唐彥博校長更頒發感謝狀及致贈《菁英傳》一書給李沃源、蕭采縈、趙文雄、葉傑生、胡翡翠、姚采穎、簡品淑、郭香玲、陳能梨及吳淑真等藝術家，期盼在專業藝術能量的引領下，持續深化藝術走入校園的實踐內涵，為高教深耕與USR計畫注入更厚實的文化動能。

開幕當天，多位藝術家於現場進行揮毫與作畫示範，師生得以近距離觀賞創作過程中的筆墨節奏與構圖思維，感受藝術從構思到完成的即時轉化。透過現場創作與互動交流，讓藝術不再只是展牆上的作品，而是成為可被理解、可被對話的學習經驗，深化校園美感教育的實踐。

▲唐彥博校長（右）敦聘港澳臺美協臺灣主席、中國美術協會理事長李沃源（中）擔任「藝術家聯盟」首席顧問，曾鴻鍊執行董事（左）代表學校致贈聘書給首席顧問李沃源。

聖約翰科大執行董事曾鴻鍊在致詞時表示，本次展覽場地「何兆豐數位藝文中心」本身即承載深厚的校史情感。何兆豐為上海聖約翰大學校友，而中心內所設置的鋼琴，亦由同為上海聖約翰大學校友的曾瑞北捐贈，兩位校友皆以實際行動回饋聖約翰，延續與母校同齡、同源的情感記憶。他指出，無論是上海聖約翰大學或今日的聖約翰科技大學，校園中都蘊藏著許多動人的故事，跨越世代的校友情誼與回饋精神，是學校最珍貴的資產。

校長唐彥博則表示，聖約翰是一所能夠將「不可能化為可能」的學校，長期在教育實踐中不斷突破限制，並透過人文藝術的涵養，形塑學校獨有的精神底蘊。他指出，未來將規劃將藝術微型課程納入教學內容，持續邀請藝術家走入校園，讓藝術成為學習的一部分，深化校園的人文內涵。

▲唐彥博校長表示，未來將規劃將藝術微型課程納入教學內容，持續邀請藝術家走入校園，讓藝術成為學習的一部分，深化校園的人文內涵。

「藝術家聯盟」首席顧問李沃源則肯定學校長期重視藝術價值，認為此次活動展現藝術與教育結合的多元可能，並期盼未來能進一步推動藝術家走入社區與校園，促進民間藝術與公共教育的連結，讓在地藝術能量持續累積，並與更廣闊的藝術視野接軌。

此外，臺灣港澳臺美協理事姚采穎也表示，期望透過藝術家分工合作、共同走入校園的方式，讓藝術以更貼近生活的形式傳遞正向力量，並在教育場域中發揮長遠影響。

開幕活動結束後，藝術家們移至降臨堂欣賞由「弄弦樂坊」帶來的聖誕音樂會演出，透過弦樂展演延伸藝術共融的氛圍，讓視覺藝術與音樂在校園中相互呼應；隨後並參與聖約翰科大歲末聯歡晚會，在溫馨交流中為本次成果展活動畫下圓滿句點。（照片聖約翰科技大學提供）