聖約翰科大銀髮學員挑戰黑馬馬拉松 展現自信與活力

聖約翰科技大學銀髮健身俱樂部13位銀髮學員與教練組隊參加「2025黑馬半程馬拉松」。（圖：聖約翰科技大學提供）

聖約翰科技大學銀髮健身俱樂部組隊參加「二○二五黑馬半程馬拉松」，共動員十三位銀髮學員與教練參與，其中四人挑戰十公里組，九人參加四公里組，成員加起來年齡突破千歲，堪稱實至名歸的「千歲跑團」。在兩位教練盧詩淇與吳家祥的帶領下，大家以穩健步伐與成熟跑者風範，平安順利完賽，展現樂齡族群依然可以自信奔跑的活力姿態。

這場路跑，並不是一時興起的衝動，而是銀髮健身俱樂部從半年前就開始埋下的種子。由於「黑馬馬拉松」為傍晚起跑，部分路段光線較暗，加上賽道人潮眾多，安全成為團隊的首要考量。

盧詩淇教練強調，「大家都是成熟跑者，目標不是拼速度，而是平安回來。」因此，整個團隊採取「穩定、不搶快」的策略，該慢下來時就放慢腳步，有需留意路況的地方，寧可改為步行也不逞強，待狀況允許再重新起跑。兩位教練在隊伍之間來回穿梭，一邊錄影記錄每個人的英姿，一邊關心大家是否需要補充水分或能量。

學員們的故事，也讓這場路跑多了更多動人的層次。學員蔡長彥分享，自從兩位教練把路跑訓練帶進班上，同學從一開始的陌生與害怕，到後來越跑越上癮，參與團練人數從十人拓展到十八人，挑戰距離從三公里一路增加到十公里，「還有同學已經在計劃下次要攻二十公里了！」十年前因抽筋而與路跑「絕緣」的王金袒，在教練循序訓練下找回自信，首度完成十公里黑俠組。她感謝教練每週耐心教授正確運動觀念，也感謝學校提供良好的場地與完整器材，「上課幾期下來，明顯感覺自己體力、肌力、身體狀況都比同齡朋友好很多。」

聖約翰科大休閒運動與觀光管理系蔡文程主任表示，國健署「銀髮健身俱樂部」成立宗旨，是希望透過專業課程與友善環境，協助樂齡族群維持體能、延緩退化，並重新建立自信與生活節奏。未來學校將持續整合體適能與戶外運動，陪伴更多銀髮朋友在健康道路上穩健向前。