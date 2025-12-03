聖約翰科大《菁英傳》新書亮相 十位傑出校友故事典藏出版

▲聖約翰科技大學與工商時報合作出版校友人物專書《菁英傳》隆重發表，10位傑出校友親臨現場共同見證。左起：林建志、楊登嵙、艾和昌、賴俊年、朱復銓、黃兆仁、曾鴻鍊、唐彥博、游森林、羅文進、簡展穎、鄭欽文及林光宗。

【記者 沁諠／新北 報導】聖約翰科技大學與工商時報合作出版的校友人物專書《菁英傳》日前隆重舉辦新書發表會，10位傑出校友親臨現場共同見證。本書被視為全台技職體系首創、並極少數進入主流出版通路的深度人物專書，以跨界合作的模式成功引領技職出版新典範。

聖約翰科大校長唐彥博指出，《菁英傳》同步於誠品網路書店、金石堂、墊腳石及博客來等通路上架，成為少數具「公開販售」與「正式出版」雙認證的大專校院校友專書，使校友故事不再侷限於校園，而能走向更廣大的公共閱讀舞台，展現極高的教育與社會價值。

▲《菁英傳》被視為全台技職體系首創、並極少數進入主流出版通路的深度人物專書，以跨界合作的模式成功引領技職出版新典範。

《菁英傳》10位傑出校友包括：弘瀚實業董事長游森林、樺漢科技董事長朱復銓、易發精機董事長羅文進、信昶科技董事長賴俊年、全國農業金庫董事長簡展穎、國立高雄科技大學教授艾和昌、世祥汽材製造廠總經理周哲弘、名門易理國際董事長楊登嵙、總盛建設總經理林光宗及英威康科技／樺康智雲董事長林建志等校友，並由董事長姚祖驤、執行董事曾鴻鍊、校長唐彥博與校友總會理事長闕玖榮等4位重量級領袖撰寫序文推薦。4位從治理、校友、教育與產業不同視角出發，共同為本書奠定高標準的定位，也象徵《菁英傳》在聖約翰校史與校友脈絡中的重要地位。

全書以長篇訪談與敘事筆法記錄10位校友跨越年代的生命歷程，呈現技職教育如何在現場鍛鍊一代又一代的新埔人。不同於常見名錄式記載，《菁英傳》以「人物傳記格局」打造校友群像，被視為技職院校中首部以深度生命史形式呈現校友成就的出版品，同時也是聖約翰校史的重要延伸。

▲新書發表會由聯合國NGO經濟與政策地球關懷聯盟主任／教授黃兆仁博士（左一）擔任主持工作，帶領10位傑出校友進行充滿啟發與傳承的精彩對談。

「新埔之風闢成功商徑、約翰之雨涵百年底蘊。」執行董事曾鴻鍊在新書發表會上回顧這本書的起心動念。他表示，一所學校真正能留下的不是建築，而是人的故事；而《菁英傳》所記錄的10位校友，就是新埔精神最真實的見證。他感謝團隊以專業完成此書，使校友的成就得以正式出版形式留存。

校長唐彥博指出，技職教育最能展現成果的是畢業生在產業中的表現。《菁英傳》以首創方式集結10位校友的奮鬥歷程，為學弟妹呈現技職路徑最具價值的示範，也讓社會看見技職人才在國家產業中的重要性。他強調，這本書同時具備教育啟蒙、校友凝聚與公共價值之三重意義。

《菁英傳》的出版，不僅是10段生命故事的集結，更是技職教育實踐在社會中的縮影。透過主流通路上架與跨界出版，本書成功讓技職人才的真實故事走進公共閱讀視野，成為大眾理解技職價值的重要窗口，也讓新埔人共同的精神與底蘊在下一個10年持續發光。（照片聖約翰科技大學提供）