聖結石抖出「過氣5壞處」！認了：忍受無止盡的嘲笑

娛樂中心／周希雯報導

YouTuber聖結石曾在台灣紅極一時，也創下許多創舉，包括全台快突破百萬訂閱、擁千萬觀看率的畢業歌等，也創造不少朗朗上口的流行金句；不過後來突停更並消失5年，2023年回歸後流量極為慘淡，他乾脆淡出網路、轉戰投資領域。對此，聖結石近期以「過氣前輩」的身份，分享過氣的10個好處、5個挑戰，以此向擁有相同經歷的創作者喊話，「辛苦了，我明白」。

過氣有好處？聖結石狂列10點

聖結石近日在Threads發文自嘲「最近有一些YouTuber自謙自己過氣，本人感到相當傷心，我失去的已經夠多了，難道連這個名號都要奪走嗎？」作為「過氣前輩」的他，也大方分享過氣10大好處

1.很少無效社交。

2.想利用你的人少了很多。（因為沒有利用價值）

3.不用再焦慮流量與炎上熬夜到天亮了。

4.身體健康狀況變得更好了。

5.可以不用戴口罩自由自在的走在街上。（這是成名後夢寐以求的奢侈）

6.有時間與心力可以學習新事物。

7.煙、酒、糖等成癮性物質需求斷崖式下降。

8.終於能分辨哪些人是真正的朋友與重要的人。

9.人生擁有過超精彩的經歷可以當作談資。

10.可以做回一個「人」了，而不是「商品」。

過氣5大殘酷挑戰！聖結石嘆：你的粉絲變成別人的

不過，聖結石也分享過氣需面臨5大殘酷挑戰，包「必須忍受社群上無止盡的嘲笑」、「必須習慣去到一個地方但自己不受到過往的重視」、「以前你的粉絲後援會變成別人的粉絲後援會」、「自己不再是舉手投足都充滿影響力的那個自己」、「一路上的心路歷程只有自己能懂，這世上沒有第二個人能理解的孤獨感。（因為世界上成名的人本來就不到1%，你並不能期待99%未成名的人能同理你。）」。

聖結石認了：我失去的已經夠多！抖出「過氣5壞處」：忍受社群無止盡的嘲笑

聖結石自認是過氣前輩。（圖／翻攝「qoop1113」IG）

聖結石也說，以上是他的小心得，分享給未來可能成名又經歷潮起潮落的朋友們，並且對於正在經歷低潮的朋友們說一聲「辛苦了，我明白。」 貼文一出，引發網友熱烈討論，「很謝謝你給我一個很棒的童年」、「聖粉ㄑ，你的歌真的很真實，小時候只覺得很好笑的歌長大突然就聽懂了」、「你還是我老大」、「現在大學快畢業，還是很想念小學放學回家拿到手機重複聽你的歌」、「有紅過才能過氣」、「回不去那個黃金年代了」。









原文出處：聖結石認了：我失去的已經夠多！抖出「過氣5壞處」：忍受社群無止盡的嘲笑

