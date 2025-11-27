聖緹雅奪年度大賞銅獎！薛博仁喜獲「蘋果愛美獎」2獎 老婆陳怡蓉反應曝光

【記者黃閔／台北報導】首屆「蘋果愛美獎」於今（27日）舉行頒獎典禮，聖緹雅醫療集團獲得「年度醫美診所大賞 銅獎」，創辦人薛博仁在台上發表感言時，笑曝：「剛有收到老婆（陳怡蓉）簡訊，不准再開她玩笑！」另外，薛博仁同時也是「十大人氣醫師」得主之一。

被問到太太陳怡蓉對其事業的幫助，薛博仁表示：「我們服務很多高端客人、圈內朋友，我太太對我的幫助，變成很好的橋樑，跟他們溝通，讓他們更了解我們的產品跟服務。」

薛博仁形容有些時候會像開盲盒一樣，做完、保養完會是什麼樣子，不是自己可以預設的到，「不管男女都希望悅己者容，都希望自己活得越健康越美麗，是我們希望達到的宗旨，所以客人對我們有信心」、「不管是賢內助也好，同仁也好，達到跟客人溝通的效果，希望讓客人知道，努力讓每家診所、每個醫生服務是一貫的」。

而昨日適逢薛博仁生日，被問到太太送什麼禮物？薛博仁回道：「因為冷戰中，所以暫時還沒收到」，至於為何冷戰？薛博仁僅表示：「很多夫妻之間的情趣」，並開玩笑說：「可能我得人氣獎她不開心，可能我太有人氣造成她一些困擾。」

最後，薛博仁表示：「對團隊都是肯定，醫美在過去讓客人變美麗自信，也充斥著不正當的競爭，希望大家支持相對優質正規經營的診所，獎項回去跟我們的同仁分享。」

聖緹雅醫療集團創辦人薛博仁（右）從徐若瑄手中接過銅獎。彭欣偉攝

