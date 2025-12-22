聖荷西力拚成灣區資料中心之都 恐PG&E用戶電費將上漲

矽谷人工智慧產業蓬勃發展之際，各城市競相建設巨型資料處理中心，聖荷西努力將自己定位為灣區資料中心發展的中心，在太平洋瓦電公司(PG&E)內部規畫供電的已建和在建專案「管道」中占據主導地位。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，PG&E的「資料中心專案管道」顯示，聖荷西已收到11個專案供電請求，總容量達1630兆瓦，足以滿足120萬戶家庭的用電需求，是聖荷西住房單元數量的三倍多。海沃位居第二，有四個項目，總容量為975兆瓦。

資料中心容納數千個電腦晶片，用於處理從聊天機器人查詢到複雜科學研究等各種人工智慧任務。人們對這些設施的擔憂，也延伸到其龐大的電力消耗對電力供應可靠性的影響，以及冷卻和發電過程中大量用水對水資源供應的影響。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)積極擁抱人工智慧及其所需的資料中心。市政府官員強調，聖荷西距離數十家財富500強科技公司總部不到25哩，極大地提升了矽谷公司利用資料中心進行人工智慧處理的速度。市政府官員將資料中心視為一個難得的機遇，能以極低的市政成本創造可觀的收入。

資料中心如雨後春筍般湧現，幾乎每個資料中心出現的地方都會引發爭議。消費者權益倡導者警告稱，PG&E前所未有的建設規模很可能會推高電費。PG&E在新建輸電基礎設施時，可以提高用戶的電價，從而在專案長達數十年的生命周期內，每年從這些投資中獲得約10%的利潤。

「最終買單的是目前的電力用戶，」聖荷西人工智慧顧問奧爾古德(Masheika Allgood)說。

PG&E去年報告稱，資料中心基礎設施建設每1000兆瓦的容量需要投入5億至16億美元。該公司計畫在未來幾年內為灣區資料中心供電，總容量達3500兆瓦，這意味著資本支出將達到17.5億至56億美元。

加州參議員貝克爾(Josh Becker)上周警告，如果資料中心的電力需求超過供應，消費者的電費將會上漲。

然而PG&E辯稱，資料中心的建設最終應該會降低居民用電價格。該公司在7月預測，未來十年將為資料中心提供10吉瓦的電力，相當於750萬戶家庭的用電量。由此產生的收入足以使其將居民用電價格降低10%或更多。

加州公共權益倡導辦公室稱，像PG&E這樣的降價預測「過於樂觀」。資料中心電力基礎設施的龐大投資有許多風險，包括人工智慧熱潮消退或終結時電力需求驟降，或新技術大幅降低資料中心的電力消耗，又或太空太陽能資料中心取得成功。

該辦公室警告，如果公用事業公司未能獲得巨額收入，「公用事業公司為這些資料中心提供服務所產生的巨額成本將轉嫁給現有用戶」。

