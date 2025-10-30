聖荷西宣布 10月25日為中華民國台灣日 象徵台灣與聖荷西緊密連結

聖荷西市訂每年10月25日為「中華民國台灣日」，市長馬漢為代表台灣的伍志翔處長頒贈市府賀狀。（記者王日芯／攝影）

聖荷西市議會於10月28日舉行儀式，宣布每年10月25日訂為「中華民國台灣日」（Republic of China (Taiwan) Day），以表彰台美人社群對聖荷西市長期以來的貢獻，象徵台灣與聖荷西在民主、自由與人權等價值上的緊密連結。

儀式由聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）及市議員奧提茲（Peter Ortiz）共同主持，市議會全體議員、地方政要、商界人士及社區領袖近50人出席觀禮。中華民國駐舊金山辦事處處長伍志翔受邀出席，並代表臺灣接受市府頒贈的正式賀狀。

馬漢在頒贈儀式中致詞表示，聖荷西以擁抱多元文化著稱，而台美人社群是城市活力與創新的重要力量。從教育、科技到藝術，台裔居民在各領域都展現非凡的成就與奉獻精神，「聖荷西為此感到自豪，也希望透過這項宣告，讓更多人認識台灣文化與其在國際社會的重要角色。」

奧提茲作為提案人，特別讚揚台美人社群長年推動社區發展與文化交流的努力。台僑組織「華美傳統基金會」（Chinese Cultural Garden Foundation）多年前協助修繕位於聖荷西東側Overfelt Gardens Park內的「中華文化公園」，該園於1970年代由中華民國捐資興建，象徵台美友誼的長存與文化連結。

伍志翔表示，能夠於聖荷西市議會見證該市宣布10月25日為「中華民國台灣日」，深感榮幸與感動。他說：「我謹代表台灣人民，對這份極具意義的肯定致上最誠摯的感謝。特別感謝聖荷西市–一個以多元文化與創新精神著稱的城市，長期以來對台灣以及海外台僑的支持與友誼。」

他強調：「這份賀狀不僅是對過去努力的肯定，更象徵著我們共同堅守的自由、人權與民主價值。」

根據市議會通過的正式賀狀內容，聖荷西市宣布2025年10月25日為「中華民國台灣日」，以表彰台美人社群對該市之重大貢獻，肯定聖荷西與台南市姐妹市關係的延續，並感謝台灣社群對地方文化建設的積極參與。

市府當 天的宣布、頒贈賀狀儀式，也邀請多位灣區台僑社團領袖出席，包括科技界人士、教育界代表及社區志工等到場見證這項具有歷史意義的時刻。

