聖荷西市通過新法案設「無ICE區」且執法人員不得蒙面

聖荷西市議會通過兩項與移民執法有關的新法案保護移民權利。(記者龔玥╱攝影)

聖荷西市議會於29日一致通過兩項與移民執法有關的新法案，防止美國移民及海關執法局（ICE）在聖荷西市有土地上進行行動，並要求所有執法人員執勤時必須公開身份、不得蒙面。

根據NBC Bay Area的報導，首項法案即刻生效，規定包括聯邦、州及地方各級執法人員在多數執法行動中，須出示可見識別證件且不得佩戴遮面物。

法案提議人、市議員奧提茲（Peter Ortiz）表示，這項規定是為了保障社區安全與民眾信任。「我們想傳達的訊息是：這樣的蒙面執法會在全國範圍內製造恐懼。當人們看到全身黑衣、未表明身份的人抓走他們的家人時，第一反應就是綁架。」

另一項法案則建立所謂「無ICE區」（No ICE Zones），禁止ICE在市有資產上設立行動據點，例如公園或停車場，以防止針對移民社區的監控與突擊行動。該法案仍需於下月獲得最終批准後方能生效。

移民倡導團體「移民權利與教育網絡」對此表示讚許。社區組織者金柏莉吳（Kimberly Woo）指出：「我們不應被迫服從一個蒙面、來歷不明、甚至可能沒有執法權的人。」

南灣各移民支援團體將持續監測ICE行動、陪同被拘留者出庭，並透過互助網絡支援受影響家庭。「我們需要民選官員與社區站在一起，保護所有移民居民。」

然而，也有批評者認為此舉短視且難以執行，可能面臨聯邦層面的法律挑戰。聖荷西市政府尚需釐清新法如何與加州及聖塔克拉拉縣既有政策協調。ICE方面目前尚未對此回應。

