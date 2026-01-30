聖荷西市長馬漢加入州長選戰 民主黨第9位競逐者

聖荷西市長馬漢正式宣布參選加州州長。（美聯社）

距離6月初選不到半年，聖荷西市長馬漢29日正式宣布加入競爭激烈的加州州長選舉，成為第九位宣布參選加州州長的民主黨候選人。

聖荷西信使報報導，43歲的馬漢表示，他決定參選是因為對州政府「一切照舊」的現況感到沮喪，而且目前一眾已宣布參選的候選人未能為加州提供大膽、以解決問題為導向的願景。

馬漢接受訪問時說：「我知道加州可以做得更好。我們在聖荷西已經證明，只要我們專注於最重要的事，並要求自己必須拿出成果，我們就能為居民帶來進步。這正是沙加緬度（指州政府）需要的精神。」

馬漢宣布參選，距離他公開表示有意參選不到三周。加州州長選情目前依然膠著，尚無明顯的領跑者。

過去兩個月，馬漢在聖荷西接待了六位州長候選人，帶他們參觀該市的臨時住房社區，希望在這些候選人中找到一位願意優先考慮以更快、更務實的方法解決遊民問題的人。然而，馬漢說，在與這些候選人談話後，他得出一個結論：沒有任何候選人提出的方案是他想要的。

馬漢表示，身為一位現任大城市市長，他比大部人都更了解實際問題。他強調自己「回歸基本」的施政綱領，並認為正是這一綱領幫助聖荷西清除了城市衰敗景象、減少了遊民人數，同時使聖荷西成為全美最安全的大城市之一。

馬漢2020年當選代表聖荷西阿馬登谷（Almaden Valley）和布拉森谷（Blossom Valley）地區的市議員，之後迅速崛起，於2022年當選聖荷西市長，2023年就職。他自稱是溫和派民主黨人，但經常與民主黨立場相左，還曾公開批評州長紐森（Gavin Newsom）的犯罪和遊民問題政策。他還因聖荷西所在的聖塔克拉拉縣決定優先興建永久性住房、而非選擇先讓遊民快速離開街頭的政策摃上縣府官員。

由於現在距離初選僅剩五個月，意味著馬漢必須在短時間內提升全州知名度，尤其是在選民人數最多的南加州。但馬漢說：「名氣能給予候選人的幫助有限。在政治領域，真正能讓人脫穎而出的是解決方案。」

根據愛默生學院（Emerson College）去年12月4日進行的獨立民調，加州州長民主黨候選人之間的競爭異常激烈，以東灣聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）的支持率12%領先，前橙縣聯邦眾議員波特（Katie Porter）以11%居次，前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）以5%排第三，億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）和前美國衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）的支持率均為4%。

