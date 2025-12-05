聖荷西服務移民特許學校 面臨關校

一所服務於移民家庭的東聖荷西特許學校面臨關閉風險。這所名為「Escuela Popular」的雙語學校，服務社區近40年後，恐因州法律規定所有特許學校教師皆必須持有「完整教師資格證」而被迫關閉，也讓當地不少西語裔家庭面臨困境。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，該校隸屬於聖荷西東區聯合高中學區，目前40名教師中，有12名教師尚未完成資格認證。10月17日舉行的學區委員會議上，經過長時間的討論，學委們一致通過，向該校發出「違規通知」的決議。

學委會要求「Escuela Popular」制定一項計畫，確保所有教師都具備完整資格證，並改革其營運、業務和治理實踐，以確保透明度和穩健的財務管理。學區有責任確保所有特許學校都遵守相關規定。

加州法律2020年1月1日生效，要求所有學校的教師，皆必須獲得認證。2019-2020學年期間受僱於特許學校的教師，必須在2025年7月1日前獲得認證。

「Escuela Popular」學校執行董事雷格林（Patricia Reguerin）表示，加州法律生效後，學校立即通知全校教職員，並努力尋找可滿足法律的方法。但這個過程需要投入大量的時間，以一個沒有教師資格證的教師來說，有些人需要四年或更長時間才能完成學士學位，之後還要花二、三年時間才能完成教師資格認證課程。尤其中間還面臨疫情，導致有些教師取得資格證的時間被延後。

「Escuela Popular」是雷格林的母親1986年創辦，目標是替西語裔學生教授英語和美國公民課程，這所學校為800名學生提供服務，從過渡幼兒園到成人學習的各個階段，都有教育服務，學校甚至為教師和成人學生的子女提供免費托兒服務，並配備個案經理，幫助有需要的人獲得住房、食物、法律、醫療和心理健康服務。

代表該區的聖荷西市第五區議員奧爾蒂斯（Peter Ortiz）表示，關閉這所學校將對社區和新移民造成巨大的打擊，他們正承受著來自聯邦政府的壓力，只要他還在任，就絕不關校。

