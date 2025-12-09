聖荷西綠色補貼 從電動吹葉機改為家用熱泵

多年來，聖荷西居民一直呼籲禁止使用汽油動力吹葉機，並抱怨其噪音和汙染。對此，市議會開始審查一項提案，旨在透過補貼計畫鼓勵使用電動吹葉機。但一年半後，該市推進了一項綠色補貼計畫，補貼對象並非電動吹葉機。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，上周市議員一致通過了一項計畫，旨在激勵當地承包商安裝家用熱泵(heat pumb)。

「我們發現，與先前的吹葉機試點計畫相比，承包商激勵計畫在減少溫室氣體排放方面將節省十倍的時間和資金。」聖荷西清潔能源專案經理齊姆巴(Kate Ziemba)說。

此試點計畫將為15家承包商提供足夠的資金，每家承包商可安裝六台熱泵。此舉旨在幫助當地承包商累積安裝電器設備的經驗，以便在監管機構未來幾年逐步淘汰燃氣暖氣之前做好準備。

儘管市議員和一些居民對熱泵補貼表示歡迎，認為這是氣候策略的勝利，但對其他人來說，這項決定卻是挫折。

「我很失望，而且失望已久。」社區倡導者斯圖欽斯基(Marty Stuczynski)告訴聖荷西焦點，他多年來致力於推動市政府禁止使用汽油吹葉機。

他說︰「它們會造成嚴重的空氣汙染和噪音汙染，嚴重降低生活品質。」

加州去年已全面禁止銷售新的汽油動力吹葉機，但現有的汽油動力吹葉機仍被廣泛使用。包括巴洛阿圖、洛斯阿圖和洛斯蓋圖在內的灣區多個城市已經禁止使用吹葉機。今年5月，聖克拉拉縣出於對移民執法的擔憂，放棄了在非建制地區禁止使用吹葉機的提案。

2024年4月，市議員們推進了針對小型園林綠化企業的電動吹葉機激勵計畫，並指示工作人員審查該計畫。但審查結果顯示，此類補貼可能收效甚微。

最終，市政府估計，一項吹葉機激勵試點計畫將耗資14萬2500元，並可減少174公噸二氧化碳排放。相較之下，新的10萬元熱泵激勵計畫預計將減少1466公噸二氧化碳排放。

聖荷西正努力搶在州和地方政府推出限制瓦斯器具的新法規之前做好準備。從2027年開始，灣區空氣品質管理區將逐步實施相關規定，實際上禁止在該地區銷售新的瓦斯暖氣。

市政府官員認為，透過鼓勵更多承包商提供電熱泵安裝服務，這項補貼將增強市場競爭力，進而降低房主的成本。

