聖荷西購物中心驚傳槍響 千人倉皇逃命
感恩節後一天的黑五和周末本應是民眾逛街採買購物的時刻，然而11月28日黑五當天傍晚，位於聖荷西與聖塔克拉拉市交界的Westfield Valley Fair購物中心卻突傳槍響，成千上百名正在購物的民眾驚慌逃離。聖荷西警方表示，事件發生於當天下午約5時40分，並非大規模隨機攻擊，而是一場起因於口角的單一事件，三名傷者均無生命危險。
警方表示，接獲多通報案電話後，聖荷西警局（SJPD）巡邏警員迅速趕抵現場，並獲得加州公路巡警（CHP）、聖塔克拉拉縣警長辦公室、聖塔克拉拉市警局及聯邦菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）等多個單位支援。警方封鎖整個商場並逐區清場，確認並無持續威脅後，將傷者送往醫院救治。
口角引發槍擊事件
警方11月29日公開詳述了事情經過，嫌犯是一名與其中一名成年男性受害者發生口角衝突的男子。口角後，該男子從腰間拔槍連續射擊，該名男性遭到槍擊；現場另有兩名女性—其中一名為16歲少女被流彈擊中。警方表示，兩名女性與這場爭執無關，純屬無辜受害。三名傷者皆被送往醫院，所受傷勢為非致命性。根據視頻顯示，槍擊發生在二樓的優衣庫商店附近，這家優衣庫10月才在Westfield Valley Fair開幕。
警方初步研判事件可能與幫派因素相關，但確切動機仍待調查。目前嫌犯在警方抵達前已逃離現場，警方正調閱監視器畫面並訪談目擊者以鎖定嫌疑人身分。
「在擁擠的購物中心發生槍擊事件，任何人都會深感不安。」聖荷西警察局長Paul Joseph表示，警方將在整個週末加派巡邏，以安撫民心並維護公共安全。「我們的偵探正在緊密合作，鎖定嫌疑人。我有信心，嫌犯將很快受到法律制裁。」
聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）也在事後發表聲明，表示對傷者與驚魂未定的民眾深感關切。他說：「我為三名受傷者祈禱，也為成千上萬原本只是在購物、卻突然面臨逃生危機的人祈禱。感謝警方迅速反應，也感謝商場員工與鄰裡打開店門、車庫與家門庇護逃出的民眾。我們會加強Valley Fair的巡邏，也會持續更新調查進度。讓大家知道，造成這場恐懼的犯人絕對不會逃過法律制裁。」
聖荷西市經理Jennifer Maguire也表示：「這類事件令人震驚，我感謝警局及支援單位迅速而協調的反應。我們現在的首要任務，是確保受害者獲得支持，並讓社區在調查進行時感到安全。」
目擊者心有餘悸
槍擊發生時，商場內外一度陷入混亂。許多目擊者描述當時情況時仍心有餘悸。一名在商場二樓的年輕女子表示，她聽到多聲「砰」的巨響後，立刻看到人潮朝出口奔逃。「大家都在尖叫。有些人跌倒，有人被推擠受傷，我跟家人也被分散了。」她受訪時情緒激動，表示一度找不到家人，心裡浮現「那會不會是最後一次見到他們」的恐懼。
事件發生後，大量民眾在社交平台上分享現場混亂畫面。許多人當時正在二樓服飾店、化妝品櫃位或美食街，聽到第一聲槍響後完全不知道發生什麼事，只見周遭人潮突然瘋狂往出口奔跑。有網友表示：「大家都在驚慌逃跑，完全不知道槍手在哪。」也有人說自己被人潮擠到牆邊，腿部擦傷，而且逃跑人群密集，「真的差一點就踩踏了」。
不少民眾也分享他們的經歷。槍聲一響，多間商店立刻拉下鐵門、反鎖門栓，有的店員在短短幾秒內把十幾名顧客帶往倉庫或員工後室躲藏。一名躲在倉庫的民眾回憶：「我們在裡面不敢出聲，只聽到店員在外面鎖門，整個過程不到十秒，但感覺像一輩子那麼長。」
錢包、護照來不及拿
急於逃生的民眾更來不及帶走私人物品，社群上有許多人表示包包、購物袋、甚至錢包、護照全留在店裡。一位民眾在社媒表示：「我包包還在飯店，裡面有證件，我現在最怕的是不知道什麼時候能拿回來。」
警方在抵達並確認無持續威脅後，要求商場內所有民眾依指示雙手高舉、慢慢撤離，以便確認是否仍有可疑人士混入人群。許多民眾說，當他們舉著雙手走出商場、看到外面大批武裝警力的瞬間，才真正意識到剛才的危險程度。「我整個人都在抖，員警要我們舉手走出來，那一刻我才發現自己剛剛真的以為會死在裡面。」
許多人回到家後仍驚魂未定，陸續出現應激反應。有人分享「晚上一閉眼就想到人群奔跑的聲音」、「聽到外面車聲會瞬間緊張」、「回家後胸口悶到睡不著」。這些反應都屬正常的急性壓力反應，尤其在人潮密集處驚恐逃生後，大腦會不斷重播危險情境。建議事件後的幾天內避免大量反覆觀看新聞畫面，可與信任的人談論感受、保持規律作息，若持續超過兩周仍無法緩解，建議尋求心理專業協助，以免症狀演變成焦慮或創傷後壓力症候群（PTSD）。
警方強調，這起事件雖然造成傷者，但並非無差別射擊。「可以肯定的是，嫌犯並未以毫無防備的購物者為目標。」警方表示。至於購物中心是否會在隔日正常營業，警方未明確回應，但表示會加強巡邏與場內安全措施。多名受訪民眾坦言，短期內「不敢再踏入商場」，表示會改成網購以避免類似危險。
警方呼籲，任何掌握槍手資訊的民眾可與SJPD聯繫。警方並感謝Valley Fair保全、聖荷西消防局與聖塔克拉拉縣EMS的協助，讓傷者能迅速獲得救治。
這起原本應該是節日購物時光的槍擊事件，再次凸顯公共空間的安全議題，也讓民眾在繁忙購物季節更加警惕。警方正持續調查，並承諾將儘速將嫌犯繩之以法。
