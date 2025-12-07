聖荷西首依簡化審批 開發案僅8個月核可

聖荷西市依據新通過的「城市簡化部長級條例」（City Streamlined Ministerial Ordinance）正式核准首個開發案，將為矽谷之都帶來數百戶新住宅及更多零售空間。位於Saratoga Avenue與Stevens Creek Boulevard交口、面積達91.7萬平方呎的開發案，僅用八個月就取得核可。一般而言，這項流程可能需要長達兩年。新的快速許可路徑是市府推動建設流程現代化、吸引更多開發投資的多項舉措之一。

「市府的規畫、建築與法規執法局持續落實政策更新與流程精進，為開發服務提供更迅速、更具回應性的申請體驗。」市經理馬奎爾(Jennifer Maguire） 表示：「這項改革直接支援市議會‘增加住房’的重點目標，也強化城市對永續發展與成長的承諾。」

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）強調加速住房許可的迫切性：「加州取得住房建設許可所花的時間，比一對夫妻孕育生命所需時間更長，這很荒謬，這就是我們加快腳步的原因。如果現在不解決，我們的孩子未來會面對和我們現在一樣的住房危機。我們正在聖荷西拆除障礙、精簡核准，並替全州示範改革方向。因為拖延改變，就是剝奪下一代擁有住房的機會。」

完工後，Stevens Creek Boulevard 3896號的基地預計興建兩棟八層建築，提供540戶住宅、其中27戶為可負擔單位，並設有約800個停車位。此外，也規劃約1.4萬平方呎零售空間，初步設計包含一個對公眾開放的步行通道（paseo）。該案位於 Stevens Creek Boulevard 城市村（Urban Village）規畫區，接下來將進入融資與建設許可階段。

Holland Development經理史密斯(Alden Smith)表示：「我們很高興能為Stevens Creek廊帶帶來更多活力。市府的簡化審批流程讓我們有信心投資更高密度開發，並打造符合城市成長需求的專案。這次合作展現了公私部門共用願景、攜手努力所能達成的成果。」

市議會去年通過該部長級流程，規畫、建築與法規執法局則在今年2月正式對符合條件的住宅開發案推出此項服務。申請案需位於指定成長區域，並符合多項標準；流程加速環境審查，並為更高密度、混合用途專案創造機會。市府強調，申請案仍需接受嚴格審查。

規劃、建築與法規執法局局長布敦(Chris Burton）表示：「聖荷西一直是適合生活、工作與休閒的城市，我們的團隊致力於保持這一點。我們透過高品質、高效率的服務與創新解決方案，持續深化與建築業界的互信。如果你已經一段時間沒有在這裡開發，現在正是重返聖荷西的最佳時機。」

