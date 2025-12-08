聖荷西高中生「排卐字」涉反猶 校方調查

據舊金山紀事報報導，南灣聖荷西一所高中近日爆出反猶仇恨事件，多名學生在校內橄欖球場排出「人形卐字」並拍照上傳社群平台，引發社會輿論震驚。校方已證實事件，並展開正式調查。

事件發生於Branham High School。校長西爾伯格德（Beth Silbergeld）在致家長聲明中表示，校方已接獲通報，並正與聖荷西警局、反汙名聯盟(Anti-Defamation League），和灣區猶太聯盟合作調查。

西爾伯格德在聲明中指出：「我們承認，這是一種反猶太主義與仇恨行為，完全不符合本校的價值觀。」她表示，學校將由學生與教職員領袖共同合作，下週將為學生提供相關說明與討論空間。

她強調：「我們共同承擔確保校園安全與相互尊重環境的責任，並將持續致力於維護所有學生、教職員以及周邊社區在情緒與身體上的安全。」

至截稿前，西爾伯格德並未回覆媒體於周日發出的進一步置評請求。

據北加州猶太新聞（J. The Jewish News of Northern California）報道，該起事件涉及8名學生在橄欖球場上以身體排出卐字符號，並在社群平台Instagram上傳照片，同時附上納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）的反猶語錄。相關貼文與帳號已於上周五上午被刪除。

校方與警方目前尚未對是否涉及刑事責任作出說明，但已表態將嚴正處理校園仇恨行為，並加強反歧視與族群尊重教育。

