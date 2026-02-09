聖蓋博新開台灣奶茶店 買1杯排隊2小時

日前在聖蓋博新開的一家台灣奶茶店，開門前就已大排長龍。（記者張宏／攝影）

為一杯奶茶，你願意等多久？日前在聖蓋博新開的一家台灣奶茶店開門前就大排長龍，從點單到領取飲料，竟花費兩、三個小時。排隊民眾覆蓋不同年齡層，多為華人，其中還有多名孕婦挺著肚子排隊數小時。有人發問，「為一杯奶茶，值得等那麼久嗎」？

日前在聖蓋博新開的一家台灣奶茶店，門前聚集人潮，排隊民眾以年輕人居多，也有幾個挺著大肚子的孕婦，還有人帶著書邊看邊等，或牽狗一起排隊。華人許小姐表示，聽朋友推薦這家奶茶好喝，原以為平日人潮較少，於是上午11時30分抵達現場，發現店門前僅十多人排隊，當時距離開門還有半小時，便安心加入隊伍。未料開門後，等待才真正開始。她排了半小時才點到單，卻被告知因訂單過多，還需再等一小時才能取餐。反覆確認後，才接受現實。考量已投入不少時間，她只好繼續等待，最終從抵達到離開，前後整整花了兩個小時。

許小姐僅點了紅柚翡翠與茶王奶茶兩杯飲料，因開幕促銷享八折優惠，總價約11美元。但長時間等待也拉高她對口味的期待，實際品嘗後卻覺得「沒有特別驚豔」。她詢問身旁的台灣朋友，對方也表示該品牌在台灣並非家喻戶曉，沒想到在美國卻能引發如此熱潮。

也有民眾表示，等了兩個小時，結果飲料沒有預期好喝。還有民眾僅排隊就排兩個小時，等單又是1.5小時，好多人都等到黑臉。但也有人分享「免排隊」經驗，有華女表示，她熟悉該品牌，每次回台灣都會喝，桃園機場也有其分店，她都會拿水壺打包回美國。至於南加這家店，她知道可透過外送平台下單，於是在其剛營業就通過線上下單，中午12時剛過一點，就順利取到飲料，現場還能參加抽獎，獎品包括燈牌與購物袋。

華人Richard高則認為，近年南加來自中國大陸與台灣的飲料品牌密集展店，新店一間接一間，名字都還沒記住，又有新品牌開幕。他直言，沒有任何一杯飲料值得排隊兩、三個小時，這類現象更像是社群行銷帶動的跟風效應，「就像排隊搶Trader Joe's購物袋一樣」。

