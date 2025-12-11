聖誕、跨年餐廳去哪吃？台北高檔牛排餐券優惠總整理：君品、君悅五星飯店Buffet最低899元 人氣王品、西堤餐券即買即用

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

氣氛對了，什麼都對了！年底聖誕節、跨年聚會需求高，想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！

（圖片來源：klook、trip.com）

💎 儀式感滿分｜五星飯店牛排餐券 X 排餐優惠首選

想體驗不輸頂級牛排館的儀式感，五星飯店推出的牛排餐券成為年底最搶手的美食選擇！像是台北君品飯店「茶苑」10盎司牛排雙人套餐券（特價1,899元，假日不加價），主打乾煎香氣與厚切肉質，網路上評價一致好評；六福萬怡酒店大廳酒吧則推出「平日午餐爐烤牛吃到飽餐券」，只要899元就能無限享受主廚現切爐烤牛排，搭配自助吧精緻配菜與甜點，堪稱最超值的五星午餐；艾麗飯店週末限定的現切牛排吃到飽下午餐特價1,799元，更是高CP值奢華享受代表，這幾家可都是老饕約會的口袋名單呢！

點此購買trip.com餐券🔥熱賣中

點此購買trip.com餐券🔥熱賣中

點此購買trip.com餐券🔥熱賣中

💰高CP值推薦｜牛排Buffet吃到飽 飯店餐券精選

（圖片來源： trip.com）

想一次把牛排、螃蟹、甜點吃到飽，高CP值Buffet餐券更不能錯過，像是君品集團旗下的茹曦飯店「SUNNY BUFFET」餐券，以現切牛排、海鮮、啤酒無限供應稱霸人氣榜，搭配16層挑高自然採光空間，用餐氛圍超愜意；台北凱達大飯店則推出「【4人同行1人免費】平日自助式午或晚餐券」，只要2,880元就能讓親友聚餐更划算，現場主打爐烤牛排、鮮甜海鮮與精緻甜點，選擇多又有質感；凱撒大飯店「Checkers」則以699元的超值價格搶攻小資族市場，這類吃到飽餐券不僅方便預約、假日加價低，更成為許多人寒冬聚餐、家庭聚會的首選。

點此購買trip.com🔥高人氣餐券

點此購買trip.com🔥高人氣餐券

點此購買trip.com🔥高人氣餐券

🍷高人氣連鎖牛排館｜王品、西堤餐券 即買即用

（圖片來源：klook、kkday）

不想花太多錢也想吃好牛排，平價連鎖與餐酒館的餐券同樣熱銷，王品集團推出多品牌電子餐券特價372元起，一次可用於王品、陶板屋、西堤、夏慕尼等餐廳，自用送禮都方便；其中王品牛排紙本券與西堤牛排券更是情侶聚餐經典選擇，想小酌微醺可選信義區「艾朋牛排餐酒館」，或人氣連鎖「瀧厚炙燒熟成牛排」，平價又不失質感，這些餐券不僅線上購買即用、寄送便利，想犒賞自己時變得更輕鬆又不傷荷包。

🌟王品牛排套餐兩張（紙本餐券寄送）｜特價3,422元 👉點此購買

🌟西堤牛排套餐券兩張（紙本餐券寄送）｜特價1,503元 👉點此購買

🌟王品集團電子餐券｜王品牛排．陶板屋．西堤牛排．夏慕尼．Oh my!原燒｜最低特價372元起 👉點此購買

加碼推薦🥇台北夢幻牛排館清單｜101高空景觀、乾式熟成、氣氛滿分

台北頂級牛排館推薦1：史密斯華倫斯基牛排館 Smith & Wollensky Taipei

微風南山47樓的Smith & Wollensky，在Klook旅遊平台顯示超過百筆預訂紀錄，熱門時段一位難求！這家被譽為「紐約經典代表」的牛排館，最廣為人知的傳奇之一，就是股神巴菲特曾在此舉辦年度慈善午宴，如今進駐台灣微風南山47樓，成為信義區地標級餐廳，主打USDA Prime等級乾式熟成牛排，以高溫鎖汁打造外酥內嫩的層次口感，佐上紅酒或龍蝦尾更添奢華，餐廳可遠眺101全景，是許多饕客指定的慶生、約會名單首選。

台北頂級牛排館推薦2：莫爾頓牛排館 Morton’s The Steakhouse

來自芝加哥的頂級牛排品牌，在全球超過 70 間分店，是「懂吃肉的饕客」心中的經典首選，也是許多人求婚指定餐廳，台北分店位於微風信義 45 樓，主打貼心的「肉盤講解」服務，讓客人依油花分布與口感挑選理想部位，牛排以美式火烤手法鎖住肉汁，香氣四溢；窗外的信義夜景更添浪漫氣氛，是不少情侶與商務客的口袋名單。

台北頂級牛排館推薦3：勞瑞斯牛肋排餐廳 Lawry’s Taipei

創立於 1938 年美國比佛利山莊的經典品牌，近百年來以「銀色餐車現切牛肋排」聞名全球，台北信義店延續原店的復古藝術風格，氣派又優雅，招牌烘烤頂級牛肋排油花分布均勻、肉質柔嫩，搭配約克夏布丁與主廚特製肉汁，是再經典不過的組合，無論是家庭聚會或浪漫約會，都能在這裡感受到正統美式的溫度與儀式感，節慶前夕常需提前兩週預約！

