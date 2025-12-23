聖誕不只歡樂 福德國小以感恩圍爐打造有溫度的生命教育課

▲從幼兒園的可愛唱跳、低年級的英語朗讀，到中高年級的英語話劇、相聲、熱舞及鋼琴演奏，學校提供舞台讓每個孩子展現天賦。（福德國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】歲末年終之際，彰化縣福德國小校園洋溢著溫馨與歡樂的氣氛。在聖誕前夕23日，學校舉辦一年一度的聖誕社團才藝表演暨感恩火鍋圍爐活動。全校104位學生與福德非營利幼兒園的小朋友們輪番上陣，帶來精彩絕倫的演出。晚間更精心安排了火鍋圍爐，親師生齊聚一堂，不僅慶祝佳節，更藉此機會向平日辛勤付出的師長及志工隊表達最深切的感恩之意。福德國小將傳統節慶轉化為感恩與惜福的教育場域，讓聖誕節不只是狂歡，而是充滿溫度的生命教育課。

▲學生們收到了來自德國聖誕老人的親筆回信，這份跨越千里的祝福讓校園充滿驚呼與歡笑。這不僅滿足了孩子的童心與夢想，更透過與世界的連結，開拓了學生的國際視野與想像力。（福德國小提供）

才藝表演舞台上節目精彩紛呈，充分展現了福德國小「雙語、閱讀、生態、食農及傳藝」五軸課程的特色交融。活動由高年級學生擔綱主持，台風穩健、口條清晰。表演內容包羅萬象：幼兒園與低年級生動的英語唱跳與朗讀，展現雙語教育向下扎根的活力；六年級帶來的相聲，幽默中不失深度；音樂性社團如鍵盤鋼琴、陶笛隊譜出悠揚樂章；舞蹈社與個人的熱舞表演則展現了肢體律動的自信。每一項演出，都是學生多元智慧發展的最佳見證。

▲為了這場特別的聖誕圍爐，學生們在校內的「璞學園」親手種植蔬菜。從翻土、播種到照顧作物，孩子們不僅學習了友善環境的耕作方式，更明白「盤中飧」的珍貴。（福德國小提供）

今年的圍爐火鍋格外「鮮甜有味」，因為鍋裡的蔬菜來自校內璞學園中，每一位小朋友在校訂課程下親手耕耘的成果。孩子們吃下的每一口，不僅是營養健康，更是對環境保護與永續發展目標（SDGs）的實踐見證。此外，學校自2023年起推動的「歲末送愛到獨老」活動，今年已邁入第三年。在圍爐前，五年級學生由師長引領，帶著剛採摘的璞學園蔬菜及熱騰騰的火鍋，親自拜訪社區行動不便的獨居長者。孩子們更在長輩家中進行專場才藝演出，讓阿嬤不必出門受凍，也能欣賞到充滿活力的表演。

▲連續第三年，五年級學生化身愛心快遞員。在師長帶領下，他們提著剛採收的璞學園鮮蔬與熱騰騰的火鍋湯底，走出校園，親自拜訪2位社區內行動不便的90歲長者。（福德國小提供）

福德國小校長卓鴻賓表示：「教育不應侷限於教室，更要跨出課本的框架。學校致力於課程創新與校訂課程研發，目的在於培養學生『帶著走的真實能力』。」他強調，透過親手種植蔬菜到送餐給獨老，學生經歷了完整的真實體驗學習，這不僅增加了文化與學習的刺激，開拓視野，更深化了社團活動對多元智慧的啟發。最重要的是，這整個過程強化了跨領域及社會情緒學習（SEL）的統整，讓孩子學會察覺自我情緒、關懷他人，並建立正向的人際互動。

在這充滿奇蹟的聖誕前夕，福德國小校園傳來陣陣驚呼！學童們驚喜收到了來自北國聖誕老人的親筆回信。孩子們緊握著飄洋過海的信箋，眼裡閃爍著興奮光芒，這份跨越國界的溫暖祝福，成為今年冬天最夢幻的聖誕禮物。

負責統籌本次活動的輔導主任吳巧琳指出：「聖誕才藝表演不只是一場秀，而是搭建一個讓每個孩子都能被看見的舞台。」她觀察到，學生們為了完美的演出，在社團時間反覆練習，學會了團隊合作與堅持；而在送餐給長輩的過程中，孩子們眼神流露出的溫柔與同理心，更是課堂上難以量化的珍貴成長。

福德國小全校104位學生，年紀雖小，卻在日常生活中力行「三好校園」與「林詩芸品格校園」精神，並落實「台美生態學校」的環保行動。這場聖誕活動是一堂深刻的國際教育課，讓學生學會同理、感恩與社會責任。